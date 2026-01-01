прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.82

В рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира Канада встретится со Словакией. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 3 января. Начало матча — в 04:30 (мск).

Канада

Путь к плей-офф: В четырех матчах Канада заработала 11 очков и расположилась на 1-м месте в группе A, на 3 турнирных пункта опередив Чехию.

Последние матчи: Канада начала этот турнир с непростых по разным причинам побед над Чехией (7:5) и Латвией (2:1, от).

После ряда упорных матчей легкой прогулкой оказалась встреча с Данией (9:1). В заключительном туре подопечные Дэйва Хантера разобрались с Финляндией (7:4).

Не сыграют: В составе Канады кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Канада провела уверенный в турнирном значении общий этап, тогда как в игровом ключе сохраняет пространство для прогресса.

Базовой проблемой «кленовых» на групповой дистанции оказалась игра в зоне защиты. Однако по заброшенным шайбам подопечных Дэйва Хантера оказались лучшими среди десяти сборных.

Словакия

Путь к плей-офф: Словакия завершила ранний этап на 4-й позиции в группе B, набрав 3 очка в четырех встречах. От единственного прямого конкурента — Германии — команда оторвалась на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: Словакия стартовала на турнире с поражения от Швеции (2:3), за которым последовала уверенная победа над Германией (4:1).

Яркую по содержанию, но не удачную по результату встречу словаки провели против США (5:6). В четвертом туре коллектив Петера Фрюгауфа уступил Швейцарии (2:3).

Не сыграют: У Словакии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сборная Словакии провела приличный общий этап: несмотря на одну победу, команда проявила характер в играх против топов.

Даже в условиях разницы в классе подопечные Петера Фрюгауфа достойно смотрелись на фоне тех же Швеции и США. Одной из проблем словаков на дистанции ожидаемо стала низкая эффективность в фазе завершения.

Статистика для ставок

Канада не проигрывает на протяжении 5 матчей кряду

Канада забивала 7 и более голов в 3 матчах из 4 на групповом этапе

Канада ни разу в истории не проигрывала Словакии на молодежном уровне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады демонстрируется букмекерами в 1.09, ничья — в 14.50, победа Словакии — в 20.00.

На тотал больше 7.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 7.5 — за 1.66.

Прогноз: Для нацеленной на медали высшей пробы Канады такого рода матчи должны проходить при тотальном преимуществе и по игре, и по счету.

1.82 Канада победит с форой -4 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Канада — Словакия позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Канада победит с форой -4 за 1.82.

Прогноз: На групповом этапе «кленовые» поддерживали высокую динамику результативности. В аналогичном ключе команда Дэйва Хантера проведет и ближайшую встречу в рамках плей-офф.

1.73 Индивидуальный тотал Канады больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Канада — Словакия позволит вывести на карту выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Индивидуальный тотал Канады больше 5.5 за 1.73.