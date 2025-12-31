прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.11

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Пи-Эн-Си Арене» 2 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: В активе «Каролины» 51 балл после 39 матчей. В таблице Восточной конференции команда из Роли занимает 1-е место, на 2 пункта опережая 2-й «Детройт».

Последние матчи: На флажке предыдущей игровой недели «Каролина» разбила «Детройт» (5:2), таким образом прервав серию из трех поражений.

В следующей встрече «Харрикейнз» установили победный результат над «Рейнджерс» (3:2, от), тогда как в последнем матче разгромно проиграли «Питтсбургу» (1:5).

Не сыграют: Сет Джарвис, Чарльз-Алексис Лего, Джейкоб Славин, Шейн Гостисбехер, Петр Кочетков.

Состояние команды: «Каролина» показывает хорошие результаты при игре, к которой временами могут возникать вопросы. Тем не менее на дистанции команда из Роли остается уверенным топом.

В настоящее время подопечные Рода Бриндамора входят в число лучших по результативности среди восточных конкурентов, но оборонительный аспект остается одним из наиболее сложных в системе «Харрикейнз».

«Монреаль»

Турнирное положение: После 39 матчей «Монреаль» поднялся на 3-ю строчку Восточной конференции с 48 очками в активе. На 3 балла канадцы из Квебека отстают от лидера.

Последние матчи: Неделей ранее «Монреаль» в рамках гостевой серии проиграл «Питтсбургу» (3:4, бул.), но разгромил «Бостон» (6:2).

В начале текущего игрового отрезка подопечные Мартена Сан-Луи потерпели поражение от «Тампы» (4:5, бул.), а следом взяли верх над «Флоридой» (3:2, от).

Не сыграют: Кирби Дах, Джейк Эванс, Кайден Гюле, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук.

Состояние команды: «Монреаль» сумбурно преодолевает текущий турнирный участок, но в целом показывает выдающиеся по меркам последних лет результаты.

Прямо сейчас «Канадиенс» ведут борьбу в числе лидеров Востока и могут дать фору многим прямым конкурентам с точки зрения построения атакующей игры. Вместе с тем организация обороны «Хабс» оставляет желать лучшего.

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в 2 личных встречах из 3 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Каролина» не проигрывает «Монреалю» на домашнем льду с 2016 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.82, победа «Монреаля» — в 3.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: «Каролина» показывает приличную игру и результаты, имея достаточно сил, чтобы на домашнем льду разобраться с «Монреалем», который со своей стороны также производит хорошее впечатление.

Ставка: «Каролина» победит + ТБ 4.5 за 2.11.

Прогноз: Встреча результативных команд, находящихся в отличной форме, непременно будет подкреплена высокой голевой активностью.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.99.