Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 31 декабря.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Флорида» — «Монреаль» — 2:3 ОТ

В основное время у хозяев забили Брэд Маршан и Сэм Райнхарт.

В составе гостей отличились «Канадиенс» Коул Кофилд и Ник Сузуки. Победную шайбу в овертайме забил Сузуки.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов сделал ассист. У 20-летнего россиянина теперь 33 (10+23) очка в 39 играх этого сезона.

«Монреаль» набрал 48 очков в 39 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 8-й строчке — 45 очков в 39 играх.

«Флорида» — «Монреаль» — 2:3 ОТ

«Питтсбург» — «Каролина» — 5:1

У «пингвинов» по голу забили Сидни Кросби, Томас Новак и Джастин Бразо, а также дубль оформил Энтони Манта.

Единственная шайба гостей на счету Марка Янковски.

Россияне нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и голкипер гостей Петр Кочетков пропускали матч из-за травмы.

«Питтсбург» набрал 43 очка в 38 матчах и занимает 10-е место на «Востоке». «Каролина» лидирует с 51 очком в 39 играх.

«Питтсбург» — «Каролина» — 5:1

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 4:0

Голами в этой встрече отметились Бобби Макманн, Николя Руа, Калле Ярнкрок и Мэттью Найз.

«Торонто» набрал 42 очка в 39 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 42 очка в 39 играх.

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 4:0

«Чикаго» — «Айлендерс» — 2:3 Б

В основное время у гостей отметились Калум Ритчи и Бо Хорват, а у «Блэкхокс» забили Теуво Терявяйнен и Ник Лардис. Победный буллит на счету Бо Хорвата.

Нападающий гостей Максим Шабанов отметился голевой передачей. У 25-летнего россиянина теперь 12 (4+8) очков в 27 играх этого сезона.

«Айлендерс» набрали 48 очков в 40 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 35 очков в 39 играх.

«Чикаго» — «Айлендерс» — 2:3 Б

«Ванкувер» — «Филадельфия» — 3:6

У гостей шайбы забросили Ноа Кейтс, Карл Грундстрем, Трэвис Конекны, Бобби Бринк. Оуэн Типпетт и Кристиан Дворак.

У хозяев отличились Давид Кампф, Дрю О'Коннор и Том Уиландер.

Также отметим два ассиста Матвея Мичкова и одну голевую передачу Никиты Гребенкина за «Филадельфию».

«Флайерз» набрали 47 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Кэнакс» с 35 очками — на 15-й строчке «Запада».