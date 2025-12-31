прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Болл Арене» 1 января. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Колорадо»

Турнирное положение: После 38 матчей «Колорадо» возглавляет Запад с 65 очками на счету, на 8 турнирных пунктов опережая 2-й «Даллас».

Последние матчи: В ходе прошлой недели «Колорадо» на домашнем льду одержал весьма скромную победу над «Ютой» (1:0).

Днями ранее коллектив Джареда Беднара осуществил выезд в Неваду, где эпично обыграл «Вегас» (6:5, бул.). Накануне «Эвеланш» — в очередной встрече в Денвере — разбили «Лос-Анджелес» (5:2).

Не сыграют: Логан О'Коннор.

Состояние команды: «Колорадо» демонстрирует выдающие результаты, не имея равных себе конкурентов ни в плане турнирных приобретений, ни в контексте самой игры.

Прогнозы и ставки на НХЛ

По итогам 38 матчей «Эвеланш» принадлежат лучшие в лиге показатели заработанных очков, результативности и пропущенных шайб. Вместе с тем команда Джареда Беднара не проигрывает на протяжении восьми последних матчей.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: В активе «Сент-Луиса» 38 очков после 40 матчей. В таблице Западной конференции коллектив из Миссури находится на 13-м месте, на 3 балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Последний выезд «Сент-Луиса» состоялся 23 декабря. Тогда «Блюз» потерпели крупное поражение на территории «Тампы-Бэй» (1:4).

Днями ранее команда Джима Монтгомери взяла верх над «Нэшвиллом» в родном Миссури (3:2). В недавней встрече «Сент-Луис» не сумел справиться с «Баффало» (2:4).

Не сыграют: Ник Бьогстад, Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Натан Уокер, Пиюс Сутер, Адам Ехо.

Состояние команды: «Сент-Луис» проводит сложный сезон, хотя в условиях высокой турнирной плотности остается претендентом на места в основной восьмерке.

Результативность команды из Миссури входит в тройку самых низких в Западной конференции, а по количеству пропущенных шайб «Блюз» идут вторыми с конца среди 16 конкурентов.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» победил в 3 личных встречах кряду

«Колорадо» не забивал больше 1 гола в 2 личных встречах из 3 предыдущих

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Колорадо» команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.59, ничья — в 5.18, победа «Сент-Луиса» — в 4.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Колорадо» сохраняет исключительную форму и игру высшего содержания, на фоне которой «Сент-Луису» с его нестабильностью и склонностью к провалам на дистанции едва ли удастся заработать гостевые баллы.

1.83 «Колорадо» победит с форой -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Колорадо — Сент-Луис принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Колорадо» победит с форой -1.5 за 1.83.

Прогноз: По игре в обороне «Сент-Луис» остается одним из слабейших клубов чемпионата, тогда как мощнейшая атакующая линия «Эвеланш», несомненно, воспользуется проблемами «Блюз» с защитным блоком.

1.79 Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Колорадо — Сент-Луис принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 за 1.79.