прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.26

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Флорида»

Турнирное положение: После 38 матчей «Флорида» обосновалась на 8-й строчке Востока, по дополнительным показателям опережая «Баффало», «Нью-Джерси» и «Рейнджерс».

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Флорида» провела неудачную домашнюю встречу с «Сент-Луисом» (2:6).

Провалив игру в родных стенах, «Пантерз» заявились в Роли, где разбили «Каролину» (5:2). В последнем матче команда Пола Мориса уступила «Тампе-Бэй» (2:4).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Коул Швиндт, Мэттью Ткачак.

Состояние команды: В последние недели «Флорида» взяла хороший темп в плане турнирных приобретений, хотя на дистанции по-прежнему далека от оптимального состояния.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На момент написания коллективу Пола Мориса удалось прописаться в зоне плей-офф, а на дистанции в семь матчей «Пантерз» зафиксировали пять победных результатов. В четырех таких встречах команда забивала не менее 4 голов.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Вашингтон» находится на 7-м месте. С 45 очками после 38 матчей, столичный клуб опережает «Флориду» на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: На прошлой неделе «Вашингтон» дважды кряду встретился с «Детройтом» и оба раза проиграл (2:5, 2:3, от).

Днями ранее подопечные Спенсера Карбери провалили домашний матч против «Рейнджерс» (3:7), тогда как после рождественской паузы сумели одержать победу над «Нью-Джерси» (4:3, от).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин, Том Уилсон.

Состояние команды: С учетом плотной турнирной таблицы «Вашингтон» сохраняет вполне разумный разрыв между лидерами Востока, но его игра в последние недели не впечатляет.

В десяти предыдущих встречах коллектив Спенсера Карбери потерпел семь поражений, при этом в шести матчах на этом же отрезке столичные игроки не забивали более 2 голов.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 последних личных встречах команды добивались победы с разницей в 3 гола

В 3 последних личных встречах команды забивали больше 8.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.52, победа «Вашингтона» — в 2.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: На фоне болезненных кадровых потерь «Флорида» по-прежнему нестабильна, но при текущей форме «Вашингтона» команда Пола Мориса способна ухватить очки на домашнем льду, приблизившись к столичному клубу в таблице.

2.26 «Флорида» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч Флорида — Вашингтон позволит вывести на карту выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: «Флорида» победит за 2.26.

Прогноз: Защита «Вашингтона» трещит по швам, когда соперник проявляет жесткость в зоне атаки. Текущей обоймы «Флориды» будет достаточно для того, чтобы команда вышла на высокий показатель результативности.

1.92 Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Флорида — Вашингтон принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 1.92.