Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 28 декабря.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:0

Голы в этой встрече забивали Андерс Ли и Симон Хольмстрем (в пустые ворота).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков в створ и был признан третьей звездой матча.

«Айлендерс» занимают 3-е место в Восточной конференции с 46 очками после 38 игр. «Рейнджерс» (42 очка после 40 матчей) идут на 10-м месте.

«Баффало» — «Бостон» — 4:1

У хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Маклеод, Пэйтон Кребс, Маттиас Самуэльссон и Джош Норрис.

У гостей единственный гол забил Давид Пастрняк.

Эта победа стала для «Баффало» 8-й кряду, команда занимает 9-е место в Восточной конференции с 42 очками после 37 матчей. «Бостон» потерпел пятое поражение подряд, идет на 13-м месте (41 очко после 39 игр).

«Каролина» — «Детройт» — 5:2

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джексон Блэйк, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбеер, Джордан Мартинук и Андрей Свечников. На счету 25-летнего россиянина теперь в 37 матчах набрал 27 (10+17) очков.

У гостей забили Эндрю Копп и Майкл Расмуссен.

«Флорида» — «Тампа» — 2:4

У хозяев заброшенными шайбами отметились Эту Луостаринен и Брэд Маршан, у гостей забили Джейк Гюнцель, Понтус Хольмберг и Никита Кучеров (дубль). В сезоне-2025/26 у 34-летнего форварда 47 (15+32) очков в 33 матчах.

«Каролина» прервала серию из трех поражений подряд и лидирует в таблице «Востока» (49 очков после 37 игр). «Детройт» прервал серию из трех побед подряд и идет вторым в этой конференции (47 очков после 39 матчей).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок в створ из 24. Его соотечественник, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 24 из 26.

«Тампа» выиграла третий матч подряд. Она занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 45 очками после 37 игр. «Флорида» (42 очка после 37 матчей) расположилась 8-й строчке.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт (дубль) и Коди Гласс.

У гостей забили Алексей Протас, Энтони Бовилье и Александр Овечкин, гол которого перевел игру в овертайм. Также у него ассист в этом матче.

40-летний форвард прервал свою серию из 9 матчей без шайб. В сезоне-2025/26 Овечкин в 38 матчах набрал 33 (15+18) очка.

Овечкину надо забить еще 28 голов, чтобы обойти канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ с учетом плей-офф.

Победный гол в овертайме забил Джейкоб Чикран.

«Нью-Джерси» потерпел 3-ю неудачу кряду и сейчас занимает 10-е место в Восточной конференции с 42 очками после 38 встреч. «Вашингтон» прервал серию из трех поражений подряд и идет на 7-м месте (45 очков после 38 игр).

«Торонто» — «Оттава» — 7:5

У хозяев заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Мэттью Найз (дубль), Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон и Джон Таварес.

У гостей забили Ник Казинс, Ридли Грейг, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джордан Спенс.

«Торонто» занимает 15-е место в Восточной конференции с 39 очками после 37 игр. «Оттава» (41 очко после 37 матчей) расположилась на 12-м месте.

«Виннипег» — «Миннесота» — 3:4 ОТ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Моррисси, Кайл Коннор и Марк Шайфли. У гостей отличились Мэтт Болди (дубль), Матс Зуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов, который также сделал две результативные передачи.

В этой регулярке 28-летний Капризов в 39 матчах набрал 46 (23+23) очков. Ему ассистировал 22-летний российский форвард Данила Юров. В сезоне у Юрова 13 (4+9) очков в 32 матчах.

«Виннипег» проиграл в пятом матче подряд. С 34 очками после 36 игр он занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Миннесота» (52 очка после 39 матчей) расположилась на третьем месте.

«Даллас» — «Чикаго» — 3:4 Б

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Нильс Лундквист, Джастин Хрыковиан и Микко Рантанен, у гостей — Тайлер Бертуцци (дубль) и Джейсон Дикинсон.

Победный буллит на счету Ника Лардиса.

«Даллас» прервал серию из четырех побед подряд. С 57 очками после 39 матчей он занимает второе место в таблице Западной конференции. «Чикаго» (34 очка после 37 матчей) идет на 15-м месте. Он прервал серию из семи поражений подряд.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:2

У хозяев две шайбы забросил Павел Бучневич. Российский форвард в сезоне-2025/26 набрал 21 (7+14) очко в 39 матчах. У гостей гол забил Федор Свечков. На счету российского нападающего 9 (2+7) очков в 35 матчах.

«Блюз» прервали трехматчевую победную серию «Предаторз».

«Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 36 очками — на 12-й строчке.

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 6:1

У хозяев три шайбы забросил Алекс Лаферрье. Три голевые передачи на счету Анже Копитара. Форвард Андрей Кузьменко выполнил ассист. В этом сезоне на счету 29-летнего россиянина 12 (7+5) очков в 32 матчах. У гостей шайбу забросил Мэйсон Мактэвиш.

«Кингз» набрали 41 очко и занимают 7-е место в Западной конференции. «Дакс» потерпели второе поражение подряд и с 44 очками располагаются на пятой строчке.

«Калгари» — «Эдмонтон» — 3:2

У гостей 2 (1+1) очка набрал Эван Бушар, одну шайбу забросил Коннор Макдэвид. У хозяев отличились Егор Шарангович, Райан Ломберг и Блэйк Коулман.

«Эдмонтон» с 44 очками опустился на 6-ю строчку на «Западе». «Калгари» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место.

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 3:6

В составе гостей шайбы забросили Райан Ривз, Йон Клингберг, Вильям Эклунд, Маклин Селебрини, Коллин Граф и российский нападающий Игорь Чернышов, для которого этот гол стал дебютным в НХЛ. У гостей отличились Линус Карлссон, Марко Росси и Дрю О'Коннор.

«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и занимает 8-е место в Западной конференции НХЛ с 39 очками в 38 матчах. «Ванкувер» идет на последней, 16-й строчке с 33 очками в 37 играх.

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 3:6

«Вегас» — «Колорадо» — 5:6 Б

У гостей по три очка набрали Нэйтан Маккиннон (1+2) и Сэм Малински (0+3). Голевым пасом отметился Валерий Ничушкин, на счету которого 22 (8+14) очков в 29 матчах сезона-2025/26.

У хозяев по два очка набрали Ноа Хэнифин (0+2) и Александер Хольц (1+1). Одну шайбу забросил Иван Барбашев. В сезоне-2025/26 на счету 30-летнего россиянина 28 (12+16) очков в 36 матчах.

«Эвеланш» одержал 7-ю победу подряд и с 63 очками и лидирует в таблице Западной конференции. «Вегас» с 45 очками — на четвертой строчке.