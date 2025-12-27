прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: На счету ЦСКА 40 матчей и 43 набранных очка, с которыми команда прописалась на 8-м месте Западной конференции, на 2 балла отставая от «Спартака».

Последние матчи: Последнюю домашнюю встречу ЦСКА провел 21 декабря. Завершился матч минимальным поражением армейцев от «Динамо» Москва (0:1, бул.).

После проигранной битвы за столицу команда Игоря Никитина проиграла «Северстали» (1:3), но взяла верх над «Торпедо» (3:2, от).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Дмитрий Саморуков.

Состояние команды: ЦСКА показывает сомнительные успехи, несмотря на нахождение в числе кубковых команд. Вместо выверенной системы подопечные Игоря Никитина действуют за счет импульсов.

В трех встречах из четырех предыдущих столичный коллектив проиграл трижды. В рамках этой же серии результативность красно-синих ограничивалась одной шайбой в каждом из трех матчей.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 39 матчей и заработал 45 очков, с которыми обосновался на 7-м месте Западной конференции, по дополнительным цифрам опережая СКА.

Последние матчи: В заключительном матче прошлой игровой недели «Спартак» одержал гостевую победу над СКА (2:1).

Текущий игровой отрезок команда Алексея Жамнова провела на льду «Шанхайских Драконов», где в первой игре была одержана победа (3:1), а во второй — зафиксировано поражение (3:4, бул.).

Не сыграют: Павел Порядин.

Состояние команды: «Спартак» в целом проводит такой же непоследовательный сезон, но, в отличие от ЦСКА, временами демонстрирует сильную по тактическому содержанию игру.

На текущее время красно-белые имеют второй лучший показатель на Западе по результативности, но вместе с тем входят в тройку клубов с худшими цифрами по пропущенным шайбам в конференции.

Статистика для ставок

«Спартак» обыграл ЦСКА в 3 последних личных встречах

«Спартак» забивал 4 и более голов в 2 личных встречах из 3 последних

В 3 последних личных встречах на льду ЦСКА команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.37, победа «Спартака» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: При единичных успехах ЦСКА по-прежнему испытывает проблемы с самоотдачей и темповой игрой. «Спартак» при этом не разучился действовать на высоких скоростях, что в контексте встречи с армейцами может стать определяющим преимуществом.

«Спартак» победит в матче

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч ЦСКА — Спартак принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.15.

Прогноз: Другой проблемой ЦСКА остается результативность: команда Никитина демонстрирует низкую динамику в атакующих фазах и едва ли исправит этот недочет в дерби.

Тотал меньше 5.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч ЦСКА — Спартак позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.87.