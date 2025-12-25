прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «СКА-Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В таблице Запада «Шанхайским Драконам» принадлежит 9-я строчка. С 38 очками после 37 матчей, команда из Питера отстает от зоны плей-офф на 3 пункта.

Последние матчи: На прошлой неделе «Шанхайские Драконы» устроились на разгром в гостевой игре против СКА (1:4), а на домашнем льду потерпели поражение от «Лады» (2:4).

На текущем отрезке команда Жерара Галлана дважды кряду принимала «Спартак». В первом «Драконы» потерпели поражение (1:3), тогда как во втором одержали победу (4:3, бул.).

Не сыграют: Джейк Бишофф, Жереми Гроло.

Состояние команды: «Шанхайские Драконы» прописались в числе отстающих в гонке за плей-офф, а тренерский штаб Жерара Галлана, кажется, потерял контроль над раздевалкой.

В игровом смысле «Драконам» не хватает дисциплины, а в некоторых случаях — банального желания биться за результат. В десяти последних матчах команда забрала только две победы.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» провел 38 матчей, в которых заработал 39 очков. В таблице Востока команда прописалась на 5-м месте, на 2 балла опережая 6-й «Трактор».

Последние матчи: После декабрьской паузы в чемпионате «Нефтехимик» провел два домашних матчах, в рамках которых крупно проиграл «Торпедо» (2:5) и «Авангарду» (0:3).

В ходе недавних выездов команда Игоря Гришина провела упорные встречи с топами. В плотной борьбе нижнекамцы уступили «Металлургу» Мг (3:4, бул.) и «Авангарду» (3:4, от).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В турнирном смысле «Нефтехимик» проводит сильный по своим меркам сезон, но по игре не может рассчитывать на стабильность, выезжая исключительно за счет характера.

Впервые с октября команда Игоря Гришина проиграла в пяти матчах кряду. При этом в каждой встрече нижнекамцы пропускали не менее 3 голов. По надежности в обороне «Нефтехимик» входит в тройку худших клубов Востока.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не побеждает на выезде на протяжении 4 матчей кряду

«Нефтехимик» забивал 3 гола ровно в 3 последних гостевых матчах

«Шанхайские Драконы» забили больше 2 голов только в 1 игре из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.28, победа «Нефтехимика» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Структура «Шанхайских Драконов» разваливается на глазах, и выправить ситуацию тренерскому штабу Жерара Галлана не удается. В матче против кризисных петербуржцев «Нефтехимик» — при своих недостатках игрового плана — должен набирать важнейшие очки.

Ставка: «Нефтехимик» победит в матче за 2.01.

Прогноз: Без должного уровня самоотдачи, «Шанхайские Драконы» безобразно действуют в обороне, что «Нефтехимик» в контексте личной встречи будет рассматривать как очевидное преимущество.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.85.