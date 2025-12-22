«Сибирь» справится с уральцами на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 15:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: В 37 матчах «Сибирь» заработала 30 очков, с которыми находится на 11-м месте Восточной конференции, на 4 пункта отставая от клубов верхней восьмерки.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Сибирь» добилась победы над «Авангардом» в родных стенах (4:2).

Следующая встреча в Новосибирске обернулась поражением от «Адмирала» (2:3). Накануне подопечные Ярослава Люзенкова взяли верх над «Амуром» (4:2).

Не сыграют: Илья Люзенков, Валентин Пьянов, Иван Чехович.

Состояние команды: На текущее время «Сибирь» сосредоточена на борьбе за места в основной восьмерке. На этом направлении команда имеет предметные успехи.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последние недели коллектив Ярослава Люзенкова сократил разрыв между топ-8 и добился четырех побед в шести встречах. Кроме того, в пяти матчах сибиряки добились хотя бы минимальных турнирных приобретений.

«Автомобилист»

Турнирное положение: После 37 матчей «Автомобилист» занимает 4-е место в Восточной конференции с 43 очками в активе. На 6 баллов уральцы отстают от лидерской тройки.

Последние матчи: Предыдущая неделя началась для «Автомобилиста» с крупного провала в игре против «Барыса» (1:4).

Однако уже в следующем домашнем матче подопечные Николая Заварухина взяли верх над минским «Динамо» (3:2, бул.). В последней встрече екатеринбуржцы обыграли «Адмирал» (3:2).

Не сыграют: Максим Денежкин.

Состояние команды: На протяжении всего пройденного в регулярке отрезка «Автомобилист» находится в числе лидеров Востока, но по качеству игры заметно уступает некоторым прямым конкурентам.

Ключевой проблемой команды Николая Заварухина — помимо частых кадровых потерь — остается непостоянство в результатах. Так, в восьми предыдущих матчах уральцы поровну поделили победные матчи и игры, закончившиеся без набранных очков.

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в 5 личных встречах из 7 последних

«Автомобилист» забивал 4 и более голов в 5 личных встречах из предыдущих 6

«Автомобилист» победил с разницей в 5 и более голов в 2 личных встречах из 3 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.74, ничья — в 4.51, победа «Автомобилиста» — в 1.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Сибирь» по-прежнему подходит к большинству матчей в роли андердога. Но с нестабильным в игровом отношении «Автомобилистом» команда Люзенкова наверняка попробует сыграть на равных в попытках заработать важные очки.

2.02 «Сибирь» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Сибирь — Автомобилист принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 2.02.

Прогноз: Нередко «Автомобилист» теряет игровую структуру и действует сломя голову, что, в свою очередь, провоцирует массу ошибок оборонительного характера и в то же время приводит к высокой результативности конкретного матча.

2.08 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Сибирь — Автомобилист позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.08.