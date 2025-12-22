прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: С 33 очками после 37 матчей, «Салават Юлаев» обосновался на 9-й строчке Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от 7-го «Амура» и 8-го «Барыса».

Последние матчи: В начале предыдущей недели «Салават Юлаев» понес крупное поражение в матче против «Ак Барса» (3:6).

После проигранного «Зеленого дерби» команда Виктора Козлова взяла верх над «Северсталью» (2:1), а очередное противостояние с «Ак Барсом» провалила на домашнем льду (1:2).

Не сыграют: Данил Алалыкин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» вплотную подошел к соперникам из числа кубковой восьмерки и имеет все шансы навязать борьбу во второй половине сезона.

Несмотря на характер и желание, далеко не в каждом матче команде Виктора Козлова удается выезжать за счет имеющейся кадровой глубины. При этом по количеству заброшенных шайб уфимцы входят в четверку слабейших клубов Востока.

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» в 37 матчах заработал 34 очка, с которыми закрепился на 7-й позиции Восточной конференции, на 1 пункт отставая от 6-го «Трактора».

Последние матчи: Последнюю игровую неделю «Амур» начал с победы над «Адмиралом» на домашнем льду (3:1).

После успешного результата в дерби Дальнего Востока команда Александра Андриевского заявилась на территорию «Сибири», встреча с которой завершилась поражением (2:4).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: Все командные ресурсы «Амура» брошены на попытки удержаться в зоне плей-офф, с чем хабаровчане справляются, но с оговорками.

Сохраняя минимальный отрыв от конкурентов, коллектив Александра Андриевского имеет второй беднейший показатель по забитым голам на Востоке. При этом на дистанции в девять предыдущих матчей «тигры» потерпели семь поражений.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» одержал 7 побед в 8 последних личных встречах

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов

В 6 личных встречах из 11 последних команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.39, победа «Амура» — в 3.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Ранее «Салават Юлаев» провел несколько хороших по исполнению матчей на домашнем льду и в целом продемонстрировал готовность вести содержательную борьбу за места в зоне плей-офф.

Игру против «Амура» в Уфе команда Козлова, безусловно, будет рассматривать как возможность войти в основную восьмерку.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 1.89.

Прогноз: Используя оборонительные проблемы, характерные для «Амура», «Салават Юлаев» пожелает выйти на высокий уровень результативности. То же самое со своей стороны постараются реализовать и хабаровчане.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.