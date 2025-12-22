прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: После 35 матчей «Динамо» Минск закрепилось на 2-й строке Запада с 51 очком в активе. На 1 турнирный балл белорусы отстают от 1-го «Локомотива».

Последние матчи: В первом матче после небольшой паузы в чемпионате «Динамо» Минск уступило «Локомотиву» (2:3, бул.).

За неудачным выездом в Ярославль последовал аналогичный по результату гостевой матч на льду «Автомобилиста» (2:3, бул.). Вернувшись в Беларусь, команда Дмитрия Квартальнова переехала «Ладу» (7:2).

Не сыграют: В составе «Динамо» Минск кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Динамо» Минск проводит практически образцовый отрезок и имеет все шансы прервать этот регулярный сезон в лучший в истории клуба.

Закрепившись в числе лидеров Запада, команда Дмитрия Квартальнова вышла в лидеры Запада по результативности и вместе с тем стала лучшей в конференции по количеству пропущенных шайб.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» Москва поднялось на 3-ю позицию Западной конференции с 50 очками в активе. От конкурентов из Минска команду отделяет разница в 1 балл.

Последние матчи: В начале предыдущей недели «Динамо» Москва добилось скромной победы в дерби со «Спартаком» (1:0).

Вместе с тем следующая домашняя встреча — с «Барысом» — обернулась провалом (2:4). В недавней гостевой игре команда Вячеслава Козлова минимально обыграла ЦСКА (1:0, бул.).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: Для «Динамо» Москва характерными остаются эпизодические промахи, но на дистанции столичный коллектив в настоящее время выглядит убедительно.

В девяти предыдущих матчах команда Вячеслава Козлова установила восемь победных результатов, а на отрезке в девять игр бело-голубые заработали 17 очков из 20 возможных.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 2 последних личных встречах, не пропустив ни гола

В 7 личных встречах из 9 последних команды забивали меньше 5.5 голов

В 4 личных встречах из 5 последних в Минске команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.34, победа «Динамо» Москва — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: В столице Беларуси встретятся два тактически зрелых коллектива с прекрасными показателями на дистанции.

Но в последних матчах после паузы минчане выглядели не лучшим образом, что московскими оппонентами может быть воспринято как призыв к решительным действиям ради очков, способных поднять команду выше третьего места.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 2.05.

Прогноз: Обе команды умеют выстраивать плотные линии обороны, когда того требует игровая ситуация. С учетом высокого атакующего потенциала, присущего соперникам, личная встреча может пройти под диктовку излишней осторожности и подорвать тем самым результативность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.20.