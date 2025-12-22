прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 17:30 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: В активе «Барыса» 38 сыгранных матчей, в которых удалось набрать 34 очка. В таблице Востока казахстанцы занимают 8-е место, на 1 балл опережая «Салават Юлаев».

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Барыс» начал с яркой гостевой победы над «Автомобилистом» (4:1).

Серия локальных успехов казахстанцев продолжилась на площадке московского «Динамо» (4:2). Последнюю встречу «Барыс» провел на домашнем льду против «Сочи», где было зафиксировано крупное поражение (1:5).

Не сыграют: Адам Шил.

Состояние команды: Команда Михаила Кравца продолжает решать задачи, связанные с попытками прописаться в зоне плей-офф, но на этом этапе сама себе сочиняет проблемы.

Действуя ситуативно, «Барыс» способен зажечь в матче против топов, но также способен облажаться во встрече с андердогом. Между тем казахстанцы входят в число самых часто пропускающих коллективов Востока с третьим отрицательным показателем.

«Трактор»

Турнирное положение: За 37 матчей «Трактор» накопил 35 очков, с которыми занимает 6-е место в Восточной конференции, на 1 пункт опережая 7-й «Амур» и 8-й «Барыс».

Последние матчи: В пяти матчах в ходе декабрьского этапа чемпионата «Трактор» не зафиксировал ни одной победы.

До паузы в регулярке челябинцы уступили «Северстали» (2:3), «Ак Барсу» (3:5), ЦСКА (2:3) и «Динамо» Москва (4:8), а после — потерпели поражение от «Металлурга» Мг (4:7).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: По ходу сезона «Трактор» не оправдывает ожиданий, а прямо сейчас находится в кризисе, вытащить команду из которого предстоит Евгению Корешкову — новому главному тренеру.

На дистанции в одиннадцать матчей «Трактор» потерпел девять поражений, а в трех встречах из предыдущих четырех челябинцы пропускали не менее 5 голов. По надежности в обороне уральцы имеют худший показатель на Востоке.

Статистика для ставок

«Трактор» победил в 6 личных встречах из 8 предыдущих

В 2 личных встречах из 3 последних команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 3.42, ничья — в 4.49, победа «Трактора» — в 1.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: «Барыс» в последние недели продемонстрировал характер и умение цепляться за результат в матчах против топов. На домашней площадке казахи попытаются то же самое провернуть в игре против «Трактора», форма которого оставляет желать лучшего.

Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.92.

Прогноз: Свои локальные успехи «Барыс» зачастую сопровождает высокой результативностью, что в настоящий момент является серьезным аргументом, учитывая, с какими трудностями «Трактор» сталкивается в зоне защиты.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 1.94.