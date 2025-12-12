прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Виннипег»

Турнирное положение: В 30 матчах «Виннипег» заработал 29 очков, разместившись на 12-м месте Западной конференции. От зоны верхней восьмерки канадцев отделяют 4 турнирных балла.

Последние матчи: Неделей ранее «Джетс» установили уверенный победный результат в домашнем матче против «Баффало» (4:1), но сохранить эту динамику не сумели.

В трех следующих матчах «Виннипег» проиграл. В гостях команда Скотта Арниэля уступила «Эдмонтону» (2:6), тогда как на своей площадке не справилась ни с «Далласом» (3:4), ни с «Бостоном» (3:6).

Не сыграют: Коннор Хеллебайк, Хейден Флери.

Состояние команды: Сезон для «Виннипега» складывается не лучшим образом: команда проводит нестабильный отрезок и испытывает давление в борьбе за места в зоне плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В одиннадцати последних матчах «Джетс» потерпели девять поражений, а в трех недавних встречах пропустили 4 и более голов. На домашнем льду канадцы проиграли в четырех матчах из предыдущих пяти.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 31 матче «Вашингтон» набрал 40 очков, а в таблице Востока сместился на 2-ю строчку, по дополнительным показателям отстав от «Каролины», выскочившей вперед.

Последние матчи: Накануне команда Спенсера Карбери выдала серию с шестью победами кряду, которая была прервана на территории «Анахайма» (3:4, бул.).

В другой встрече «Вашингтон» скромно разобрался с «Коламбусом» (2:0), а в последнем матче, предполагающем борьбу за лидерство на Востоке, потерпел поражение от «Каролины» (2:3, бул.).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард, Чарли Линдгрен.

Состояние команды: В условиях фрагментарных осечек «Вашингтон» демонстрирует прекрасную форму, закрепившись в числе основных претендентов на лидерство на Востоке.

В девяти последних матчах «Кэпиталз» одержали семь побед, при этом в пяти выигранных встречах команда забивала не менее 4 голов. Тем временем на отрезке в девять матчей столичный коллектив ни разу не оставался без набранных очков.

Статистика для ставок

В 2 личных встречах из 3 последних команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Виннипег» одержал 5 побед в 7 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.46, ничья — в 4.52, победа «Вашингтона» — в 2.49.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Вашингтон» несколько просел на фоне ярких предыдущих недель, но по-прежнему видится уверенной в себе командой, устойчивой к спаду. На льду кризисного «Виннипега» столичный коллектив будет претендовать на очки.

1.91 «Вашингтон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Виннипег — Вашингтон принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.91.

Прогноз: Обе команды пребывают не в том положении, чтобы личную встречу можно было рассматривать с точки зрения высокой голевой активности.

1.80 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Виннипег — Вашингтон позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.80.