прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: После 32 матчей «Рейнджерс» занимают 11-е место Восточной конференции с 34 очками на счету. От клубов основной восьмерки ньюйоркцев отделает 1 турнирный балл.

Последние матчи: После уверенной гостевой победы над «Оттавой» 5 декабря (4:2) результаты команды Майка Салливана вновь пошли по нисходящей.

В трех следующих встречах «Рейнджерс» не добились ни одного устраивающего их результата. Поочередно ньюйоркцы проиграли «Колорадо» (2:3, от), «Вегасу» (2:3, от) и «Чикаго» (0:3).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Мэттью Ремпе.

Состояние команды: «Рейнджерс» проводят неровный сезон, успех которого будет определен возможностью закрепиться в числе кубковых участников.

В трех последних матчах команда Майка Салливана не победила ни разу, при этом только в одной игре из недавних пяти пропустила больше 2 голов. На домашнем льду ньюйоркцы набирали очки в четырех встречах из пяти предыдущих.

«Монреаль»

Турнирное положение: В 30 матчах «Монреаль» набрал 35 очков. В таблице Востока канадцы из Квебека разместились на 9-й строчке, по дополнительным показателям отставая от топ-8.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Мартена Сан-Луи — в соперничестве с канадскими конкурентами — одержала верх над «Виннипегом» (3:2, бул.) и «Торонто» (2:1, бул.).

Накануне «Монреаль» провел две неудачные встречи дома, где уступил «Сент-Луису» (3:4) и «Тампе» (1:6). В последнем матче «Хабс» обыграли «Питтсбург» (4:2).

Не сыграют: Кирби Дах, Джейк Эванс, Кайден Гюле, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук.

Состояние команды: На фоне отсутствия последовательности в результатах «Монреаль» пробует вернуться в зону плей-офф, но нарастающая конкуренция является одним из ключевых препятствий прямо сейчас.

В игровом смысле команда Мартена Сан-Луис испытывает серьезные проблемы в позиционной защите. В семи последних матчах «Хабс» проиграли четырежды, пропустив 4 шайбы и более в каждой встрече.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» одержали 5 побед в 6 последних личных встречах

В 8 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Рейнджерс» забивали 4 и более голов в 6 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.57, победа «Монреаля» — в 3.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.06.

Прогноз: Требовательную публику с Манхэттена «Рейнджерс» не так часто радуют победами в этом сезоне, однако в игре против «Монреаля», широта проблем которого остается неизменной, ньюйоркцы должны набирать очки.

Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.04.

Прогноз: Атакующая динамика «Монреаля» в большинстве последних матчей находится на низком уровне, как и голевая активность «Рейнджерс». Так, в личной встрече команды могут пожадничать и не выдать тот объем остроты, который поднял бы планку результативности.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.06.