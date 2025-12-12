прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Дельта Центре» 13 декабря. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Юта»

Турнирное положение: В 32 матчах «Юта» заработала 31 очко, с которыми обосновалась на 10-й позиции Западной конференции, на 1 турнирный балл отставая от команд из основной восьмерки.

Последние матчи: Последний победный результат команда Андре Туриньи установила 6 декабря. На выезде «мамонты» прикончили «Ванкувер» (4:1).

В трех других встречах текущего игрового отрезка «Юта» осталась без турнирных приобретений. Так, клуб из Солт-Лейк-Сити уступил «Калгари» (0:2), «Лос-Анджелесу» (2:4) и «Флориде» (3:4).

Не сыграют: Логан Кули, Александр Керфут, Олли Мяяття, Юусо Вялимяки.

Состояние команды: В роли устойчивого представителя середины таблицы «Юта» проводит конкурентоспособный сезон и ведет борьбу за место в топ-8.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В игровом ключе основной проблемой «мамонтов» остается оборона низкого качества. В девяти последних матчах команда Андре Туриньи потерпела семь поражений, пропустив 4 и более голов в шести встречах.

«Сиэтл»

Турнирное положение: После 28 матчей «Сиэтл» сместился на 11-ю строчку Западной конференции с 30 очками на счету. От клубов из топ-8 коллектив из Вашингтона отстает на 2 турнирных балла.

Последние матчи: Неделями ранее команда Лэйна Ламберта дважды встретилась с «Эдмонтоном». В обоих случаях «Кракену» досталась роль проигравшего (0:4, 4:9).

Серия отрицательных результатов «Сиэтла» продолжилась в матчах против «Детройта» (3:4) и «Миннесоты» (1:4), тогда как встреча с «Лос-Анджелесом» позволила прервать отрицательный цикл (3:2, от).

Не сыграют: Беркли Каттон, Мэтт Мюррей, Джаден Шварц.

Состояние команды: На дистанции «Сиэтл» демонстрирует посредственные результаты, но в условиях высокой турнирной плотности остается одним из претендентов на плей-офф.

В последние недели команда Ламберта выдала худший в сезоне отрезок по продолжительности отрицательных результатов. Так, в шести матчах из предыдущих семи «Кракен» проиграл, набрав лишь 1 очко.

Статистика для ставок

«Сиэтл» обыграл «Юту» в 2 личных встречах из 3

«Сиэтл» забивал 4 и более голов в 2 личных встречах из 3

В 3 личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.52, победа «Сиэтла» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: «Юта» проводит нестабильный отрезок, при этом в матче против «Сиэтла», испытывающего проблемы во всех ключевых проявлениях, команда из Солт-Лейк-Сити способна показать высокий класс исполнения.

2.10 «Юта» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Юта — Сиэтл принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Юта» победит за 2.10.

Прогноз: «Кракен», несомненно, навяжет борьбу, и в условиях проблем «Юты» в обороне сможет реализовать несколько голевых эпизодов. «Мамонты» со своей стороны попытаются превзойти гостей в наступательной динамике и эффективности в фазе завершения.

2.15 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Юта — Сиэтл принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.15.