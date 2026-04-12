«Нэшвилл» претендует на максимум в домашних условиях?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нэшвилл — Сан-Хосе с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: В гонке западных представителей лиги «Нэшвилл» занимает 9-е место с 86 очками в активе, на 1 турнирный балл отставая от 8-го «Лос-Анджелеса».

Последние матчи: В начале апреля «Нэшвилл» отвоевал 3 очка у «Лос-Анджелеса» (5:4, бул, 2:3, бул.), между матчами с которым переехал в гостях «Сан-Хосе» (6:3).

Накануне команда Эндрю Брюнетта прибила «Анахайм» (5:0), потерпела крупное поражение от «Юты» (1:4) и в домашних условиях справилась с «Миннесотой» (2:1).

Не сыграют: Николас Хейг, Роман Йоси.

Состояние команды: Заключительный соревновательный цикл сезона «Нэшвилл» проводит в борьбе за последнюю позицию в зоне плей-офф среди западных команд.

В этом отношении итоговое положение «Предс» по-прежнему предугадать невозможно. В шести предыдущих играх коллектив Брюнетта добился четырех побед. На домашнем льду представители Теннесси заработали 10 очков в семи недавних встречах.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Сан-Хосе» принадлежит промежуточная 10-я позиция. С 82 очками в наличии, «Шаркс» отстают от 8-го «Лос-Анджелеса» на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Последний победный результат калифорнийцы зафиксировали 7 апреля, одержав волевую победу над «Чикаго» на домашнем льду (3:2).

Провалом для «Шаркс» обернулись домашняя игра против «Эдмонтона» (2:5) и выезд к «Анахайму» (1:6). В последней встрече при своих трибунах коллектив Райана Варсофски уступил «Ванкуверу» (3:4, бул.).

Не сыграют: Логан Кутюр, Кэри Прайс, Райан Ривз.

Состояние команды: «Сан-Хосе» выдал прорывную кампанию. Команда покинула подвал западной таблицы, раскрылась с точки зрения прогресса молодежи и долгое время вела упорную борьбу за места в зоне плей-офф.

Шансы пробиться в кубковый раунд на флажке чемпионата ничтожно малы, особенно на фоне четырех поражений в пяти последних матчах. Трижды на этом отрезке «Шаркс» горели с разницей в -3 и более.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» не проигрывает «Сан-Хосе» на протяжении 16 матчей кряду

В 8 личных встречах из 9 последних команды забивали 6 голов и более

«Нэшвилл» забивал 6 и более голов в 5 личных встречах из 6 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.30, победа «Сан-Хосе» — в 3.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: Каждая ближайшая попытка «Нэшвилла» сравнима с седьмой игрой серии. Испытывая колоссальный уровень ответственности, «хищники» готовы провести матч против «Сан-Хосе» на пределе общекомандных возможностей.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Нэшвилл — Сан-Хосе принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: «Нэшвилл» победит за 2.02.

Прогноз: «Сан-Хосе» со своей стороны нет смысла беречь силы, поэтому команда постарается взвинтить скорости и раскрыть этот матч с точки зрения результативности.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Нэшвилл — Сан-Хосе позволит вывести на карту выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.77.