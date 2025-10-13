«Рейнджерс» заберут очки на своей территории

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В активе команды из Нью-Йорка 2 очка после 2-х матчей на момент написания и 3-я строчка в таблице Столичного дивизиона.

Последние матчи: В дебютной встрече сезона команда Майка Салливана принимала «Питтсбург». На территории «Сквер Гарден» бывшие его подопечные нанесли крупное поражение (0:3).

В следующем матче «Рейнджерс» выдали топ-перфоманс на льду «Баффало», над которым удалось одержать уверенную победу за счет мощного по реализации третьего периода (4:0).

Не сыграют: Винсент Трошек.

Состояние команды: Новый сезон «Рейнджерс» готовы провести под знаком более умеренных амбиций в сравнении с предыдущими заходами, когда команду причисляли к главным претендентам на Кубок Стэнли.

Последняя смена тренера свидетельствует о необходимости пересмотра курса. Если говорить о внутренней структуре и составе, то «Рейнджерс» все еще далеки от возвращения в элиту, в связи с чем факт выхода в плей-офф можно будет назвать первым промежуточным успехом.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На момент написания «Вашингтон» провел одну встречу, но остался без набранных очков. В таблице Столичного дивизиона «Кэпс» занимают условное 7-е место.

Последние матчи: Стартовый тур регулярки команда Спенсера Карбери провела на домашнем льду, где принимала «Бостон» и потерпела поражение на фоне низкой результативности (1:3).

Между тем предсезонную кампанию «Вашингтон» провел убедительно: в 6 матчах было одержано 5 побед, включая домашнюю в игре с «Коламбусом» за несколько дней до начала чемпионата (2:1).

Не сыграют: Дилан Макилрат.

Состояние команды: На фоне прорывной предыдущей регулярки новая попытка «Вашингтона» видится более скромной. Команда попытается сохранить конкурентоспособность, но вряд ли будет рассматриваться как один из претендентов на Кубок.

Основной задачей штаба Карбери остается сохранение высокой формы действующих лидеров атаки и точечное улучшение системы за счет молодых исполнителей, тем не менее недостаточная глубина может стать серьезным вызовом на дистанции.

Статистика для ставок

В 3 последних личных встречах победа досталась «Вашингтону»

В 7 личных встречах из 10 последних «Рейнджерс» не проигрывали в основное время

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.06, ничья — в 4.52, а победа «Вашингтона» — в 3.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: На старте чемпионата «Рейнджерс» явно не хватает последовательности в игре, но на домашней площадке команда нередко ловит кураж и с мыслями о собственном превосходстве цепляется за результат.

Прогноз: На текущий момент атакующая глубина ньюйоркцев позволяет добиваться высокой эффективности в завершающих фазах против соперников, уровень защиты которых далек от образцового. В подобных условиях команда Салливана может выдать результативный номер.

