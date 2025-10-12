В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» 12 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).
«Питтсбург»
Турнирное положение: «Питтсбург» успел провести 2 встречи, в которых набрал 4 очка. В таблице Столичного дивизиона команда закрепилась на 1-й строчке.
Последние матчи: Первую игру чемпионата команда Дэна Мьюза провела на льду «Рейнджерс». Соперничество на Манхэттене вышло однобоким и закончилось в пользу «Пингвинз» (3:0).
В дебютной домашней встрече «Питтсбург» принимал «Айлендерс». Вторая игра с ньюйоркцами оказалась не столь однозначной, но также завершилась для «пингвинов» удачно (4:3).
Не сыграют: Кевин Хейс, Брайан Раст.
Состояние команды: В рамках текущей регулярки обновленный штаб «Питтсбурга» будет пробовать заложить основы нового игрового стиля, планомерно подтягивая к ведущим ролям молодых игроков.
Постепенное переформирование «Пингвинз» предполагает снижение зависимости от ветеранов путем предоставления шансов творческим связкам, особенно в матчах с высоким темпом или в рамках борьбы на встречных курсах.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: В активе «Рейнджерс» 2 набранных балла после 2-х матчей. В таблице Столичного дивизиона ньюйоркцы разместились на 3-м месте.
Последние матчи: В рамках дебютной встречи на домашнем льду «Рейнджерс» принимали «Питтсбург», в борьбе с которым уступили и по счету, и по ключевым статистическим показателям (0:3).
Вторую игру команда Майка Салливана провела на территории «Баффало», где во многом благодаря сильному третьему отрезку не оставила шансов сопернику (4:0).
Не сыграют: У «Рейнджерс» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Ньюйоркцы подходят к сезону на фоне попыток перестроить оборону, которая стала одной из наиболее острых проблем по ходу провальной предыдущей регулярки.
Между тем игровой характер « Рейнджерс» тренерский штаб Салливана пытается сделать более сбалансированным, улучшив контроль шайбы и доминирование в средней зоне, тогда как в переходных фазах команда все еще остается уязвимой.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» не проигрывает на протяжении 7 матчей кряду
- В 3 последних личных встречах «Питтсбург» забивал ровно 3 гола
- «Рейнджерс» победили в 7 матчах из 10 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.47, а победа «Рейнджерс» — в 2.32.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.
Прогноз: К очной игре команды подходят в разных кондициях, но с похожими задачами, ради продвижения к которым придется взвинтить темп и продемонстрировать хоккей высшего значения, с преобладанием в нем атакующей остроты и реализации.
Ставка: Тотал больше 6 за 2.13.
Прогноз: Под давлением мощных бригад «Питтсбурга» оборона ньюйоркцев рискует дать слабину, обеспечив «пингвинам» очередной статистически хороший матч в плане результативности.
Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 за 1.76.