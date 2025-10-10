прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Болл Арене» 10 октября, начало — в 04:00 (мск).

«Колорадо»

Турнирная таблица: «Колорадо» после первого игрового дня возглавил Западную конференции, команда из Денвера набрала первые 2 очка в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что в прошлом сезоне «Колорадо» финишировал на 5 месте в Западной конференции, набрав 102 очка после 82 сыгранных матчей. В первом круге плей-офф хоккеисты Джареда Беднара уступили «Далласу» (3:4 — в серии).

Последние матчи: Новый сезон в НХЛ начался для хоккеистов «Колорадо» с победы. В гостевой игре команда переиграла «Лос-Анджелес» (4:1). В составе победителей дубль оформил чешский нападающий Мартин Нечас, ещё по шайбе забросили Сэм Малински и Арттури Лехконен.

Не сыграют: Из-за травмы бедра игру против «Юты» пропустит Логан О'Коннор.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В последних пяти матчах «Колорадо» одержало всего три победы и потерпела два поражения. В среднем за игру хоккеисты Беднара забрасывают по три шайбы, так что команда может попытать счасть в поединке против «Юты».

«Юта»

Прошлый сезон: «Юта» не смогла зацепиться за место в плей-офф в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Команда из Солт-Лейк-Сити финишировал в регулярном чемпионате на 11 месте, набрав 102 очка.

Последние матчи: В предсезонке «Юта» провела семь матчей, выиграв в двух поединках. Хоккеисты из Солт-Лейк-Сити переиграли «Лос-Анджелес» (2:1) и «Сан-Хосе» (6:4).

Не сыграют: «Юта» не сможет рассчитывать на травмированных Лиэм О'Брайена и Александра Керфута.

Состояние команды: Перед стартом нового сезона «Юта» не лучшим образом провела матчи в предсезонке, за хоккеистами из Солт-Лейк-Сити наблюдалась пятиматчевая серия из поражений.

Статистика для ставок

«Колорадо» одержало три победы в пяти матчах

«Юта» выдает двухматчевую победную серию

«Колорадо» обыграло «Юту» в предсезонку (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.60, а победа "Юты" — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: В предсезонке хоккеисты "Колорадо" и "Юты" смогли забить друг другу. Можно сыграть на том, что обе команды не смогут повторить результат контрольной игры.

2.25 ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Колорадо» — «Юта» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на победу хозяев, так как уже знает как обыгрывать "Юту".

2.30 Победа «Колорадо» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Колорадо» — «Юта» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа "Колорадо" с коэффициентом 2.30.