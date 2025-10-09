прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Ледовом Дворце» 9 октября, начало — в 19:00 (мск).

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» покинула зону плей-офф, теперь команда из Череповцы занимает 9 место на Западе, набрав 12 очков после 12 сыгранных матчей. Металлурги одержали 6 побед и потерпели 6 поражений.

Последние матчи: «Северсталь» потерпел поражение в гостевом матче против ЦСКА (2:3). Заброшенных шайб в исполнении Владислава Цицюры и Владимира Грудинина не хватило для достижения результата.

Не сыграют: В лазарете команды четыре хоккеиста, из-за травм в ближайшей игре не сыграют Данил Веряев, Томас Грегуар, Константин Шостак и Артем Щучинов.

Состояние команды: Отметим, что прервалась победная «Северстали», которая состояла из двух матчей. Ранее череповчане обыграли с крупным счетом «Торпедо» (5:3) и «Динамо» Минск (5:2).

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» опустился на 10 место в Западной конференции, после 12 матчей южане набрали 9 очков.

Последние матчи: «Сочи» проводит свои матчи со знаком минус, на этот раз «леопарды» уступили в гостях автозаводцам из «Лады» (1:3).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Состояние команды: Южане не могут одержать победу на протяжении трёх матчей подряд, в череду неудач входят игры против «Салават Юлаева» (1:3) и «Адмирала» (4:5). Хоккеисты из Сочи смогли выиграть лишь одну встречу в последних пяти сыгранных матчах, это была победа над «Ладой» со счетом 4:0.

Статистика для ставок

«Северсталь» занимает 9 место в Западной конференции

«Сочи» расположился на 10 строчке в турнирной таблице Западной конференции

В этом сезоне «Северсталь» и «Сочи» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.80, а победа «Сочи» — в 4.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице, не исключаем равной борьбы со стороны хоккеистов «Северстали» и «Сочи». Однако, южане испытывают серьезный спад в игре, так что ставим на победу хозяев льда.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Как минимум «Северсталь» забрасывает своим соперникам по 5 шайб, может и пропустить, но не много. Ожидаем от команд яркого и результативного хоккея.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.