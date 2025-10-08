«Лос-Анджелес» не потеряет очки на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 8 октября. Начало встречи — в 05:30 (мск).

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В предыдущем регулярном сезоне «Лос-Анджелес» добился 48 побед и набрал 105 очков, за счет которых закрепился на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе.

В Кубке Стэнли калифорнийцы традиционно встретились с «Эдмонтоном», противостояние с которым в очередной раз обернулось для «Кингз» провалом — 2:4.

Последние матчи: Предсезонный этап команды Джима Хиллера состоял из 7 матчей, в 5 из которых «Кингз» одержали победу.

За несколько дней до начала чемпионата «Лос-Анджелес» взял верх над «Ютой» (3:2), но следом уступил ей в другой встрече (1:2). Накануне калифорнийцы взяли верх над «Анахаймом» (5:4, от).

Не сыграют: Кори Перри.

Состояние команды: За последние сезоны «Лос-Анджелес» дорос до статуса среднего звена Западной конференции, который рассматривает выход в плей-офф как базовую цель.

Вместе с тем одной из проблем калифорнийцев на дистанции может стать отсутствие стабильности — по аналогии с прошлыми сезонами, когда команда проводила успешные отрезки и сменяла их на неудачные серии.

«Колорадо»

Турнирное положение: Последний регулярный сезон «Колорадо» закончил с 49 победами и 102 очками на счету. В таблице Центрального дивизиона «Эвс» разместились на 3-м месте.

Последняя кубковая кампания денверцев ограничилась первым раундом, в рамках которого коллектив Джареда Беднара провел 7 матчей с «Далласом» — 3:4.

Последние матчи: В начале подготовительного этапа команда Джареда Беднара дважды обыграла «Юту» (5:1, 3:2), победила «Даллас» (4:1) и «Вегас» (4:2).

Поражением «Колорадо» завершилась следующая встреча на территории «Голден Найтс» (1:2). В последнем предсезонном матче «Эвеланш» уступили «Далласу» (2:3).

Не сыграют: Логан О’Коннор.

Состояние команды: «Колорадо» принято рассматривать как представителя элиты Западной конференции, однако последние сезоны «Эвс» проводили не столь однозначно.

На дистанции команда Беднара действовала непоследовательно. В частности, «Колорадо», несмотря на вариативность, держался за счет отдельных исполнителей и нередко демонстрировал спад ввиду плохой формы тех или иных лидеров атаки.

Статистика для ставок

«Колорадо» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 последних личных встречах «Колорадо» забивал 4 гола и более

В 8 личных встречах из 10 последних команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.47, а победа «Колорадо» — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: Встреча с «Колорадо» станет для калифорнийской команды проверкой готовности к затяжной борьбе с первых туров. Если оценивать кадры и общий игровой рисунок, то шансы «Кингз» на домашнем льду видятся вполне неплохими.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.93.

Прогноз: Системообразующим элементом игры «Лос-Анджелеса» ранее являлась оборона, надежность которой позволяла определить исход той или иной встречи. С прошлого сезона почерк «Кингз» едва ли сильно изменится — дома команда попытается нейтрализовать основной объем угроз со стороны «Колорадо».

Ставка: Индивидуальный тотал «Колорадо» меньше 3 за 1.73.