прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 8 октября. Начало встречи — в 00:00 (мск).

«Флорида»

Турнирное положение: В предыдущем регулярном сезоне «Флорида» одержала 47 побед и набрала 98 очков, с которыми расположилась на 3-й строчке Атлантического дивизиона.

В Кубке Стэнли «Пантерз» расправились с «Тампой-Бэй» (4:1), не без проблем разобрались с «Торонто» (4:3), после чего уничтожили «Каролину» (4:1) и победили «Эдмонтон» в финальной серии (4:2).

Последние матчи: В рамках межсезонья команда Пола Мориса провела 7 матчей, в 4-х из которых допустила поражения. При этом 3 встречи подготовительного цикла пришлись на дерби с «Тампой».

На гостевой территории «Пантерз» дважды кряду проиграли (2:3, 2:5). Вернувшись на домашний лед, «Флорида» прибила «Лайтнинг» «всухую» (7:0).

Не сыграют: Александр Барков, Томаш Носек, Мэттью Ткачак.

Состояние команды: «Флорида» — единственный на двухлетнем отрезке обладатель Кубка Стэнли, который между тем способен замахнуться и на третий кряду чемпионский заход.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Философия нынешней «Флориды» строится вокруг системной игры, в рамках которой каждый хоккеист четко понимает свои задачи на льду, тем самым позволяя добиваться стабильных результатов на дистанции.

«Чикаго»

Турнирное положение: В минувшем чемпионате «Чикаго» оформил 25 побед и набрал 61 очко. В таблице Центрального дивизиона коллектив из Иллинойса прописался на 8-м месте.

Последние матчи: В 4-х контрольных встречах из 6 команда Джеффа Блэшилла потерпела неудачу, а 2 победы пришлись на матчи с «Сент-Луисом» (4:2) и «Миннесотой» (4:1).

В рамках октябрьского этапа подготовительной кампании «Чикаго» на домашней территории уступил «Детройту» (1:3), «Миннесоте» (2:3) и «Сент-Луису» (0:4).

Не сыграют: Лоран Броссуа, Ши Вебер, Алекс Власик.

Состояние команды: «Чикаго» остается командой, от которой ждут прорыва, но вместе с тем причисляют к аутсайдерам Западной конференции.

Пробиться в кубковый раунд на фоне растущей конкуренции в нынешнем сезоне «Блэкхокс» будет крайне тяжело ввиду скромных по меркам такого рода задач возможностей с точки зрения игры и глубины состава.

Статистика для ставок

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 6 голов и более

В 5 личных встречах из 6 последних «Чикаго» забивал 3 гола и более

«Флорида» одержала 8 побед в последних личных встречах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 5.02, а победа «Чикаго» — в 4.62.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: В первой домашней игре сезона статус фаворита «Флориды» вряд ли будет подорван. «Чикаго», в свою очередь, может рассчитывать на содержательную борьбу, которая поднимет планку результативности.

1.82 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Флорида — Чикаго позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.82.

Прогноз: Между тем соотношение сил говорит явно не в пользу «Блэкхокс», которым свойственны грубые ошибки в обороне, заведомо лишающие шанса на сенсацию в игре против структурно зрелого соперника.

1.89 «Флорида» победит с форой -1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Флорида — Чикаго принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Флорида» победит с форой -1.5 за 1.89.