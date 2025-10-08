В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать СКА. Игра пройдет на «УГМК-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск).
«Автомобилист»
Турнирное положение: В 13 матчах «Автомобилист» набрал 17 очков, с которыми закрепился на 3-м месте в Восточной конференции, на 3 пункта отставая от 1-го «Металлурга».
Последние матчи: К этому моменту все недавние игры завершились победой команды Николая Заварухина. Серия в 4 матча стартовала с разгрома «Ак Барса» на домашнем льду (4:1).
Позднее «Автомобилист» на своей территории взял верх над «Амуром» (3:1), а в рамках короткого выезда прибил «Нефтехимик» (5:2) и «Авангард» (4:1).
Не сыграют: Кертис Волк, Стефан Да Коста, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов.
Состояние команды: После неудачного отрезка «Автомобилист» провел серию качественных матчей, в очередной раз продемонстрировав умение включаться в борьбу в непростых условиях.
Ключевая тактическая модель команды Заварухина традиционно строится на большем объеме работы в своей зоне и контратаках, за счет которых «Автомобилист», как правило, добивается высокой результативности.
СКА
Турнирное положение: В активе СКА 12 очков после 12 сыгранных матчей — в таблице Запада армейцы сместились на 9-ю строчку, по дополнительной разнице отставая от «Северстали».
Последние матчи: После победы над «Сочи» (4:2) результаты команды Игоря Ларионова пошли по нисходящей: в 4-х следующих матчах питерцы непременно уступали.
Отрицательная серия началась в «Ледовом», где СКА дважды кряду проиграл «Торпедо» (2:5, 2:3, от). Далее в гостях армейцы не справились ни со «Спартаком» (1:3), ни с «Локомотивом» (2:4).
Не сыграют: Никита Зайцев.
Состояние команды: Тренерский штаб Игоря Ларионова нацелен на формирование системы, которая требует от хоккеистов высокий уровень самоотдачи и желание бороться за результат.
Однако на стартовом отрезке игра СКА сопровождается периодами взлетов и падений ввиду неубедительной формы лидеров атакующего звена и трудностей, с которыми сталкиваются армейцы в обороне.
Статистика для ставок
- «Автомобилист» победил в 4 последних матчах
- В 3 матчах из 4 последних «Автомобилист» забивал 4 гола и более
- СКА не выигрывает на протяжении 4 последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.30, а победа СКА — в 2.66.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.
Прогноз: В последних матчах против схожих по силе команд «Автомобилист» смотрелся весьма достойно и цельно по игре. При своих болельщиках коллектив Заварухина покажет качественный хоккей и оставит СКА, форма которого вызывает вопросы, без потенциальных победных баллов.
Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.05.
Прогноз: В матче против СКА екатеринбуржцам хватит внутреннего ресурса, чтобы навязать борьбу с позиции силы, которая, в свою очередь, обеспечит очередной промежуточный успех.
Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.78.