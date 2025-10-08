В среду, 8 октября, «Автомобилист» примет питерский СКА в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Автомобилист»

20' Перерыв. Поочередно команды владели инициативой, пока забить не получилось, но моментов у ворот достаточно.

20' Удаление у СКА. На 2 минуты удален Мёрфи, за задержку соперника.

19' Тащит «Автомобилист» Аликин, после броска Бландизи в упор с паса Короткого.

19' Получилось контр-атака у СКА, Зыков вывел Хайруллина на убойную позицию, вновь спас «Авто» Аликин.

18' Галенюк сделал наброс от синей линии «Авто», партнер перекрывал обзор вратарю, но надежен Аликин.

17' Выровняли игру гости, атакой на атаку отвечают соперники.

16' Никита Дишковский бросил с круга вбрасывания «Авто», парировал бросок вратарь хозяев Аликин, успев переместиться в воротах.

14' После нацеленного на ворота начала периода, соперники к позиционной игре перешли.

13' Много борьбы у бортов в эти минуты, в которой пока успешнее хозяева.

11' Подключаются защитники «Авто» к атаке, численное преимущество создавая в моменте.

10' Подключился в атаку защитник СКА Сергей Сапего, вывели его на бросок, но шайба мимо створа пролетела.

09' Больше атакуют игроки «Автомобилиста», инициатива у хозяев.

08' Не реализовал Буше буллит, классный сейв от вратаря СКА Плешкова.

08' Буллит в ворота СКА. Педан сбил Рида Буше убегавшего один на один.

06' Марат Хайруллин с кистей зарядил по воротам «Авто», поймал шайбу вратарь хозяев Аликин.

06' Бросок Шашкова с центра зоны СКА, зафиксировал шайбу Плешков.

05' Ларионов бросал в упор поворотам «Авто», выше ворот шайба полетела.

03' Хорошее построение обороны в средней зоне демонстрирует СКА, не просто пробираться хозяева в атаку.

02' Высокий темп в игре, обе команды пытаются захватить инициативу.

01' Выход 3 в 2 «Автомобилиста», Семён Кизимов угрожал воротам СКА с близкого расстояния, вратарь гостей Плешков выручил.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Автомобилиста».

До матча

16:58 Команды на льду, скором матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, вмещающей 12 588 зрителей.

16:40 Главные судьи матча, Оскирко Юрий из Ярославля и Евгений Ромасько из Твери.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Автомобилиста» Телеграм ХК «Автомобилист»

«Автомобилист»: Галкин, Аликин; Бусыгин, Блэкер, Ишимников, Юдин, Воробьёв, Паутов, Карпович, Малоросиянов; Буше, Черников, Денежкин, Бывальцев, Овчинников, Исаев, Каштанов, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

Стартовый состав СКА Телеграм ХК СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Мёрфи, Сапего, Филлипс, Менелл, Зеленов, Галенюк; Бландизи, Локтионов, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Ларионов, Короткий, Зыков, Лутфуллин .

«Автомобилист»

В 13 матчах «Автомобилист» набрал 17 очков, с которыми закрепился на 3-м месте в Восточной конференции, на 3 пункта отставая от 1-го «Металлурга». К этому моменту все недавние игры завершились победой команды Николая Заварухина. Серия в 4 матча стартовала с разгрома «Ак Барса» на домашнем льду (4:1). Позднее «Автомобилист» на своей территории взял верх над «Амуром» (3:1), а в рамках короткого выезда прибил «Нефтехимик» (5:2) и «Авангард» (4:1).

После неудачного отрезка «Автомобилист» провел серию качественных матчей, в очередной раз продемонстрировав умение включаться в борьбу в непростых условиях. Ключевая тактическая модель команды Заварухина традиционно строится на большем объеме работы в своей зоне и контратаках, за счет которых «Автомобилист», как правило, добивается высокой результативности. В отчетной игре команде не смогут помочь Кертис Волк, Стефан Да Коста, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов.

СКА

В активе СКА 12 очков после 12 сыгранных матчей — в таблице Запада армейцы сместились на 9-ю строчку, по дополнительной разнице отставая от «Северстали». После победы над «Сочи» (4:2) результаты команды Игоря Ларионова пошли по нисходящей: в 4-х следующих матчах питерцы непременно уступали. Отрицательная серия началась в «Ледовом», где СКА дважды кряду проиграл «Торпедо» (2:5, 2:3, от). Далее в гостях армейцы не справились ни со «Спартаком» (1:3), ни с «Локомотивом» (2:4).

Тренерский штаб Игоря Ларионова нацелен на формирование системы, которая требует от хоккеистов высокий уровень самоотдачи и желание бороться за результат. Однако на стартовом отрезке игра СКА сопровождается периодами взлетов и падений ввиду неубедительной формы лидеров атакующего звена и трудностей, с которыми сталкиваются армейцы в обороне. В отчетной игре команде не сможет помочь Никита Зайцев.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Команды обменялись домашними победами, в Санкт-Петербурге СКА победил со счетом 5:2, в Екатеринбурга «Автомобилист» победил в серии буллитов 3:2 Б. В нынешнем сезоне команды провели 2 встречи в рамках подготовки к сезону, 27-го августа «Автомобилист» победил 1:0, а 29-го августа СКА 2:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 36 матчей. В 21 игре победил СКА в основное время, в 9 «Автомобилист». В овертаймах команды победили по 1 разу. В серии буллитов все 4 победы остались за «Автомобилистом».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.78