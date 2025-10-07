прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.63

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Лада Арене» 7 октября, начало — в 18:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лада» занимает последнее место, тольяттинские хоккеисты в 12 сыгранных матчах одержали всего 2 победы в основновное время, в остальных поедиках команда потерпела фиаско.

Последние матчи: «Лада» оступилась в последней игре Континентальной хоккейной лиге, дав бой «Адмиралу». Тольяттинцы вышли вперёд благодарю точному броску Никиты Михайлова в первом периоде. Однако автозаводцы преимущество не удержали, пропустив в третьем отрезке поединка от Павла Коледова. Таким образом поединок перешел в овертайм, где «Лада» пропустила решающую шайбу от Никиты Тертышного (1:2 — поражение в овертайме).

Не сыграют: В составе «Лады» потери отсутствуют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лада» потерпела четыре поражения, автозаводцы также проиграли в играх с «Сочи» (0:4), ЦСКА (2:7) и «Шанхайскими Драконами» (1:4).

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» соседствует с «Ладой» в таблице Западной конференции, занимая 10 строчку. «Леопарды» в 11 проведенных встречах Континентальной хоккейной лиге одержали 4 победы и потерпели 7 поражений, одержав 9 очков.

Последние матчи: «Сочи» потерпел второе поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге, в этот раз южане уступили команде «Салават Юлаев» (1:3).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Состояние команды: В последних пяти матчах «леопарды» одержали две победы, переиграв дважды «Ладу» (4:0, 4:4 — ничья в основное время, 2:1 — в серии буллитов).

Статистика для ставок

«Сочи» проиграл во втором матче подряд

«Лада» в пяти матчах одержала одну победу

«Лада» и «Сочи» — аутсайдеры Западной конференции

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» букмекерами оценивается в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Сочи» — в 2.63.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В этом сезоне «Сочи» разгромил «Ладу» со счетом 4:0, не исключаем новой и уверенной победы «леопардов», несмотря на проигрышную серию команды в КХЛ.

2.63 Победа «Сочи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Лада» — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Победа «Сочи» с коэффициентом 2.63.

Прогноз: Большого количества шайб не стоит ожидать, в среднем хоккеисты «Лады» и «Сочи» забивают по 4 гола.

1.95 ТМ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Лада» — «Сочи» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.95.