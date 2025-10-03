прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 3 октября, начало — в 19:00 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» на Западе занимает 7 строчку при 11 набранных очках. Московский клуб в регулярном чемпионате одержал 4 победы и потерпел 6 поражений.

Последние матчи: «Спартак» на домашней арене разгромил «Трактор» (6:3). В составе победителей по дублю отметились Никита Коростелев и Павел Порядин, ещё по шайбе в ворота соперника отправили Герман Рубцов и Адам Ружичка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Спартаку» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли матчи против «Шанхайских Драконов» (1:3) и «Металлурга» (3:2 — после овертайма).

СКА

Турнирное положение: СКА входит в топ-5 команд Западной конференции, клуб из Санкт-Петербурга одержал пять побед и потерпел пять поражений. Таким образом спортивный клуб армии набрал 12 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура СКА на своем льду уступил «Торпедо». Все решилось в овертайме, счёт 2:3. Хотя все для армейцев начиналось неплохо, после двух периодов СКА вел в две шайбы, голами отметились Игорь Ларионов (заброшенная шайба в большинстве) и Бреннан Менелл. Но в заключительном отрезке поединка санкт-петербургская команда пропустила два в свои ворота. Решающую шайбу в овертайме оформил Боб Нарделла, который и принес победу «Торпедо».

Не сыграют: Не помогут СКА в игре против «Лады» Никита Зайцев, Иван Зинченко и Андрей Педан.

Состояние команды: СКА пока буксует в Континентальной хоккейной лиге, клуб хоть и входит в топ-5 Запада, но в последних пяти встречах потрепел три поражения. Если команда из Санкт-Петербурга не сможет наладить игру в атаке, то покинет место в пятерка сильнейших команд Западной конференции.

Статистика для ставок

«Спартак» прервал двухматчевую проигрышную серию

СКА потерпел второе поражение подряд

В этом сезоне СКА и «Спартак» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа СКА — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, но «Спартак» может воспользоваться тем, что СКА притормозил в последних матчах.

2.00 Ф2 (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Спартак» — СКА позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: «Спартак» и СКА — клубы атакующего плана, оба клуба частенько играют в результативный хоккей. Ставим на открытую встречу.

2.15 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Спартак» — СКА позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.