«Динамо» потянет матч с топ-командой из Челябинска?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 2 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В таблице Западной конференции московское «Динамо» вновь очутилось на 9-й строчке. В 9 матчах бело-голубые набрали 9 очков — такое же количество баллов заработал 8-й «Сочи».

Последние матчи: После крупного поражения от «Барыса» (2:5) команда Алексея Кудашова сумела перенастроиться и выдала серию из 3-х побед, которая началась с эпичного матча с «Адмиралом» (4:3, бул.).

Днями позже «Динамо» Москва разделалось с «Амуром» (3:1) и «Шанхайскими Драконами» (3:2, от). В недавней игре с «Нефтехимиком» столичный коллектив вновь допустил неудачу (2:3).

Не сыграют: Максим Мамин.

Состояние команды: Первые недели регулярного сезона «Динамо» Москва проводит в попытках найти свою игру, которая обеспечивала результаты сезоном ранее.

Провальный стартовый отрезок бело-голубых ассоциируется с недочетами оборонительного плана: в своей зоне команда Кудашова действует неосмотрительно против прессингующих соперников. Атакующему звену москвичей между тем трудно вести игру с позиции доминирования.

«Трактор»

Турнирное положение: С 12 очками после 10 матчей «Трактор» расположился на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. На 2 турнирных пункта челябинцы отстают от 2-х ближайших конкурентов.

Последние матчи: В одном из предыдущих матчей команда Бенуа Гру с трудом справилась с «Сочи» (4:3, от), тем самым запустив короткий цикл без поражений, в который также вошли встречи с «Автомобилистом» (2:0) и «Нефтехимиком» (3:2).

Череда успехов «Трактора» обнулилась в игре со «Спартаком» (3:5). Позднее уральцы прибили «Авангард» (5:1), а в очередном матче против команды Жамнова — на гостевой территории — «медведи» вновь потерпели поражение (3:6).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Трактор» постепенно набирает ход, нацеливаясь на содержательную борьбу за лидерство на Востоке. При определенных тактических проблемах челябинцы обладают мощным кадровым ресурсом, что может стать большим преимуществом на дистанции.

С высококлассными атакующими игроками «Трактор» вправе рассчитывать на эффективную реализацию и тотальный контроль над соперниками. Тем не менее в отдельных матчах челябинцам свойственны провалы в собственной зоне.

Статистика для ставок

«Трактор» победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 12 личных встречах из 13 последних команды забивали 5 голов и более

В 4 личных встречах из 6 последних «Динамо» Москва забивало 3 гола и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Несмотря на локальные успехи, динамовцы откровенно проваливают старт сезона. И если команда Кудашова желает вернуться в борьбу, то ей крайне важно найти в себе внутренний ресурс, чтобы при своих болельщиках справиться с одним из лидеров Восточной конференции. Текущая ситуация, весьма вероятно, послужит дополнительным мотивационным триггером.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.83.

Прогноз: В условиях разного рода турнирного положения обе команды объединяет стремление к высокой оборонительной надежности, которое в личной встрече может способствовать снижению результативности.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.