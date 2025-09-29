прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Минск-Арене» 29 сентября, начало — в 19:30 (мск).

«Динамо»

Турнирное положение: Минское «Динамо» входит в тройку сильнейших команд в Западной конференции. В 8 матчах беларусы набрали 12 очков, минчане в таблице отстают от «Торпедо» и «Локомотива».

Последние матчи: Минчане одержали победу в третьем матче подряд, в рамках минувшего тура Континентальной хоккейной лиги динамовцы переиграли «Северсталь» (4:2). Дубль в составе победителей оформил Вадим Шипачев, еще по шайбе забили Роберт Хэмилтон и Виталий Пинчук.

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В победную серию минского «Динамо» вошли игры против «Торпедо» (3:2) и «Барыса» (1:0 — после овертайма). В среднем за игру беларусы забивают 3-4 шайбы и как правило это команде помогает одержать победу.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» — лидер Западной конференции, в 9 матчах ярославский коллектив набрал 15 очков.

Последние матчи: Домашняя серия «Локомотива» завершилась тяжелой победой в матче против «Автомобилиста» (2:2 — в основное время, 3:2 — после овертайма). Победную шайбу в составе железнодорожников забросил словацкий защитник Мартин Гернат.

Не сыграют: Из строя команды выбыл Даниил Тесанов.

Состояние команды: «Локомотив» одержал пятую победу подряд, ярославские хоккеисты смогли обыграть таких соперников как «Северсталь» (2:1), «Сочи» (5:0), ЦСКА (5:1) и «Лада» (6:1).

Статистика для ставок

«Динамо» Минск одержат третью победу подряд

«Локомотив» одержал пятую победу подряд

В этом году «Локомотив» и «Динамо» Минск еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» — в 2.70.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5 — за 1.78.

Прогноз: «Динамо» и «Локомотив» умеют ярко играть и много забивают, можно сыграть на результативности матча, что обе команды смогут забросить как минимум 5 шайб.

Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно также сыграт на индивидуальном тотале «Локомотива», который забрасывает в среднем за матч по 4 шайбы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3 с коэффициентом 2.70.