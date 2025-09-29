В понедельник, 29 сентября, состоится матч КХЛ, в котором «Динамо» Минск примет «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

20' На этом всё, команды голами не отметились, но «Динамо» лучше провели первый период, две штанги и постоянный прессинг от минчан. Ярославцы выжидают, ждём изменений в игре от гостей.

20' Ещё один проброс от минчан, на последних секундах, может сыграть на руку ярославцам.

20' Последняя минута первого периода. В концовке более закрыто играют команды. Никто не хочет пропустить в концовке периода.

18' Теперь ответ от госетй, выход два в два, и Шалунов обыгрывал вратаря, не дотянулся до шайбы, защитник сверху клюшкой шайбу выбил.

18' Выигрывает вбрасывание после проброса Шалунов, Каюмов на вершине получил передачу со вбрасывания и нанёс бросок прямо во вратаря.

17' Даже лёд трещит на арене в Минске. Судьи примяли трещину снегом и полили водой. Игра продолжается.

16' Уже первый опасный момент создали в большинстве, Уэлле набросил, на подборе оказался Энес, но защитники успели обезвредить нападающих. Минута прошла, выходит второе звено.

15' Снова штанга выручает, Сотишвили убегал после длинной передачи под синюю линию, в ближний бросил. Ярославцы получили удаление за нарушение численного состава. Алекандр Радулов проехал на скамейку штрафников.

13' Вбрасывание в зоне ярославцев, Хэмилтон наносил бросок, но вратарь видел момент и бросок получился в живот.

13' Защитникам ярославцев стоит быть осторожнее, уже 8 потеря за 13 минут игры. Вынуждают повышать скорость, гости кажется к этому слегка не готовы, единоборства остаются за минчанами.

11' Ошибка в передаче Рафикова, снова перехват, Даниил Липский убегал в контратаку, два партнёра его поддерживали, казалось, последует передача в центр, но решил бросить в ближний, вратарь шайбу забрал.

09' Взяли шайбу под контроль гости, но войти в зону свободно не получается, очень плотно в средней зоне встречают минчане.

07' Александр Радулов совершил бросок прямо во вртатаря при входе в зону, пока что ответить не получется. После вбрасывания минчане тут же убегают в атаку, и ещё одно вбрасывание в зоне ярославцев.

06' Уже шесть бросков нанесли минчане по воротам Исаева, опасно атакуют минчане, быстрые атаки конёк коллектива Дмитрия Квартальнова. «Локомотив» столкнулся с жёстким прессингом в зоне атаки, очень плотно играют минчане.

05' Перекладина спасает «Локомотив», быстрая контратака после отбора шайбы Уэлле, чистый силовой провёл и отобрал шайбу в своей зоне. Устремилась в атаку тройка минчан, Энес получил передачу от Лиможа на дальней и бросил с круга вбрасывания в перекладину.

03' Пинчук отобрал шайбу у Береглазова, в него бросил защитник, убегал на рандеву с вратарём, но плотная опека от Андрея и пришлось бросить одной рукой. После этого Усов также вылезал с фланга на пятак, но произошло это по ходу позиционной атаки.

02' Вадим Мороз совместно с Вадимом Шипачёвым активно сыграли в прессинге, Рушан Рафиков шайбу потерял на своей синей линии, но до броска минчан дело не дошло. Вбрасывание в зоне гостей. Ярославцы выиграли вбрасывание.

01' В воротах без изменений — Зак Фукале и Диниил Исаев. В целом команды без изменений в составах вышли на лёд.

01' Поехали, матч тура стартовал! Ждём подходящей игры от команд. Вбрасывание за минчанами.

До матча

19:30 Команды и судьи вышли на лёд, гимны двух стран отзвучали, вот-вот начнём матч.

19:25 Один из главных вопросов перед встречей, кто продлит свои серии. «Динамо» 6 матчей набирает очки, три последних встречи завершились победой. «Локомотив» пять матчей подряд не проигрывает.

19:15 Матч пройдёт на стадионе «Минск-арена», вместимость — 15 086 зрителей.

19:10 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Главные судьи Бирин Виктор, Соин Александр; линейные судьи: Новиков Никита, Сивов Дмитрий

Составы команд

«Динамо-Минск»: Фукале (Круповец); Лайл — Уэлле, Лимож — Пинчук — Энас; Смит — Мелош, Мороз — Шипачев — Галиев; Брук — Хэмилтон, Сотишвили — Стась (К) — Кузнецов; Бориков — Липский — Усов, Хенкель, Белкин.

«Локомотив»: Исаев (Мельничук); Береглазов — Сергеев, Радулов — Иванов — Сурин; Гернат — Черепанов, Каюмов — Шалунов — Березкин; Рафиков — Елесин (К), Кирьянов — Фрэз — Волков; Алексеев — Красковский — Николаев, Кузин, Мисюль.

«Динамо» Минск

Выезд у минчан получился неудачным, две победы и три поражения. Уступили «Нефтехимику» — 3:4, «Авангарду» — 4:5, СКА — 2:3, обыграли «Спартак» и «Барыс». Дома получилось куда лучше, миначне стали первыми кто отобрал очки у «Торпедо» — 3:2. В последнем матче Вадим Шипачёв оформил дубль в матче с любимым соперником череповецкой «Северсталью» — 4:2.

Коллектив Дмитрия Квартального занимает третью строчку и на два очка отстаёт от ярославцев. Много факторов можно назвать, но главный — оставили костяк. Виталий Пинчук один из главных лидеров по набору очков, у него 4 очка за 3 матча, хет-трик в матче с «Торпедо» и был признан лучшим нападающим третьей недели.

В последних шести матчах с «Локомотивом», минчане одержали верх в 4 встречах, в прошлом сезоне в личных встречах получилась ничья, каждая команда одержала по 2 победы. За всю историю противостояний, ярославцы одержали 35 побед, у минчан 23.

«Локомотив»

Чемпион прошлого сезона подтверждает статус, сменился тренер, а команда продолжает идти на первом месте в турнирной таблице. У ярославцев Егор Сурин и Георгий Иванов лидеры по набору очков, также, Алекандр Радулов уже набрал 11 очков и идёт в качестве одного из главных бомбардиров лиги среди действующих игроков, также с ним выйдет ещё один из лучших бомбардиров — Вадим Шипачёв. Также стоит отметить Даниила Исаева, он был признан лучшим вратарём третьей недели.

Подопечные Боба Хартли оклемались после двух поражений, команда идёт без поражений в пяти матчах. Ярославцы обыграли «Ладу» — 6:1, ЦСКА — 5:1, «Сочи» — 5:0, «Северсталь» — 2:1, а также «Автомобилист» — 3:2. Последний матч закончился в овертайме, победную шайбу забил Мартин Гернат.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90