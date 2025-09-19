В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» обосновался на седьмой строчке. В пяти встречах хабаровчане набрали 6 очков.

Последние матчи: После победы над «Сибирью» в стартовой игре сезона (2:0) команда Александра Гальченюка потерпела поражения от «Барыса» (3:4, бул.) и «Авангарда» (1:2).

Второй победы на начальном этапе регулярки «Амур» добился в зрелищном матче с «Шанхай Дрэгонс» (5:4), а в очередной встрече с «Сибирью» дальневосточники допустили неудачу (3:4, бул.).

Не сыграют: Евгений Свечников.

Состояние команды: После выездной серии «Амур» вернулся на домашний лед, где сходу выдал две яркие встречи, которые, несмотря на разные результаты, показали неуступчивый характер команды Гальченюка.

В попытках закрепиться в борьбе за позиции в зоне плей-офф «Амур» на старте сезона старается действовать энергично и играть в темповый хоккей с упором на большой объем бросков. Тем не менее под давлением команда по-прежнему допускает массу ошибок в обороне.

«Сибирь»

Турнирное положение: В четырех матчах «Сибирь» заработала 4 очка, с которыми прописалась на девятой позиции в таблице Восточной конференции, на 2 турнирных балла отставая от «Амура».

Последние матчи: В первой игре регулярки «Сибирь» при домашних болельщиках допустила поражение от «Амура» (0:2), но уже в следующем матче одержала скромную победу над «Адмиралом» (2:1, бул.).

В продолжении серии против дальневосточных команд «Сибирь» уступила «Адмиралу», но уже в гостях (0:2). Накануне коллектив Вадима Епанчинцева взял верх над «Амуром» (4:3, бул.).

Не сыграют: Дэвид Фарранс, Андрей Чуркин.

Состояние команды: «Сибирь» выдала провальный старт как с точки зрения результатов, так и в плане содержания игры. Если отбросить недавний результат в Хабаровске, команда показывает откровенно слабый хоккей.

С акцентом на оборону, коллектив Епанчинцева столкнулся с острой нехваткой рабочих идей в нападении. Несмотря на попытки создавать моменты в чужой зоне, способность их реализации находится на низком уровне.

«Сибирь» победила «Амур» в 4 личных встречах из 6

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали 5 голов и более

В 3 матчах из 4 последних «Амур» забрасывал 3 шайбы и более

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.10, а победа «Сибири» — в 3.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

Прогноз: С точки зрения результатов у «Амура» получается далеко не все, но в плане самоотдачи команда выглядит достойно. На фоне актуальных ныне проблем «Сибири» коллектив Гальченюка не допустит промах на домашнем льду.

Ставка: «Амур» победит за 2.08.

Прогноз: Весьма скромные атакующие возможности «Сибири» не позволят ей рассчитывать на высокую результативность против соперника, который может укрепить свою зону после ошибок, допущенных накануне.

