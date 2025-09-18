В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Набрав 8 очков в пяти встречах, «Металлург» Мг поднялся на первую строчку Восточной конференции, опередив в моменте на 2 пункта ближайших конкурентов.

Последние матчи: После победы над «Ак Барсом» в неуступчивой игре в Магнитогорске (4:3, бул.) команда Андрея Разина допустила поражения в играх с «Салаватом Юлаевым» (2:3, от) и «Динамо» Москва (1:2, бул.).

Прервать серию «Металлургу» Мг удалось в очередной встрече с «Ак Барсом», которая прошла в Казани (6:3). Успешно для «Магнитки» закончился недавний матч с «Северсталью» (5:2).

Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На старте сезона «Металлург» Мг не добился оптимальных кондиций: три победы в пяти встречах и 13 пропущенных шайб указывают на проблемы, которые команда Разина испытывает в обороне.

Вместе с тем по ходу первых недель южноуральцы стараются прибавлять, в частности, в эффективности наступательных действий, за счет чего магнитогорцы организовали 11 голов в двух предыдущих встречах.

«Барыс»

Турнирное положение: С 6 турнирными баллами после четырех матчей «Барыс» обосновался на четвертом месте в таблице Восточной конференции, опережая по разнице голов «Трактор».

Последние матчи: Текущий регулярный чемпионат команда Михаила Кравца начала с яркой и вместе с тем сенсационной победы над «Трактором» (4:3, от), за которой последовал успех в игре с «Амуром» (4:3, бул.).

Первая неудача постигла «Барыс» в домашней встрече с минским «Динамо» (1:3), но в последнем к текущему моменту матче казахи вновь преуспели, разгромив на своем льду «Динамо» Москва (5:2).

Не сыграют: Тамирлан Гайтамиров, Роман Старченко, Тайс Томпсон.

Состояние команды: В прошлом сезоне «Барыс» выполнял роль статиста, которого многие рассматривали в контексте комфортной возможности заработать баллы. На старте нынешней регулярки мы наблюдаем иную картину.

В первых встречах команда Кравца обозначила готовность биться за позиции в зоне кубковой восьмерки и играть в дерзкий хоккей, к которому на текущий момент соперники еще не приспособились.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил «Барыс» в 3 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних команды не забрасывали больше 4 шайб

В 3 последних домашних матчах «Металлурга» Мг была ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.49, ничья — в 4.90, а победа «Барыса» — в 6.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: На старте сезона «Барыс» демонстрирует смелый и боеспособный хоккей, за счет которого накануне добивался успехов в других матчах против явных фаворитов. На льду «Металлурга» Мг забрать 2 очка будет нелегко, но вместе с тем казахи попытаются избежать крупного поражения.

Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 1.93.

Прогноз: Несмотря на нацеленность на результат, команда Кравца адекватно принимает соотношение сил в предстоящем матче и риск открытой игры, поэтому сдержанный характер встречи в Магнитогорске едва ли станет сенсацией.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.81.