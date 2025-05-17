Флорида — Торонто. Ставка (к. 2.33) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 17 мая 2025 года

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 17 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Флорида» завершила на 3-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, набрав в 82 матчах 98 очков. На 10 турнирных пунктов «Пантерз» отстали в гонке лидеров от «Торонто».

Последние матчи: После череды убедительных отрезков в рамках серии с «Тампой-Бэй» «Флорида» провалила дебют противостояния с «Торонто», допустив два поражения в Канаде.

Изменить ситуацию команде Пола Мориса удалось на домашнем льду, где были одержаны непростые победы — 5:4 ОТ; 2:0. Вернувшись в Онтарио на пятую игру, «Пантерз» зацепились еще за один устраивающий их результат — 6:1.

Не сыграют: Эван Родригес.

Состояние команды: После неудачного начала серии «Флорида» в полной мере вернулась в игру и изменила ход противостояния, имея к этому моменту отличную возможность закончить все на домашнем льду.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Основной расчет команда Пола Мориса по-прежнему делает на агрессивную атаку. Вариативность в передней линии позволяет «Пантерз» эффективно использовать разные сочетания, создавая угрозу в позиционной игре и за счет индивидуальный действий.

В ряде предыдущих матчей оборона и вратарская позиция «Флориды» могли вызывать вопросы, но в большинстве случаев команда сохраняет предельную сосредоточенность в своей зоне и старается допускать как можно меньше ошибок на пятаке.

«Торонто»

Путь к плей-офф: На счету «Торонто» по итогам общего этапа чемпионата оказались 108 очков, с которыми команда возглавила таблицу Атлантического дивизиона, на 6 турнирных баллов опередив 2-ю «Тампу-Бэй».

Последние матчи: По ходу кубковой кампании «Торонто» в моменте столкнулся с серьезным давлением со стороны «Оттавы», что в целом не помешало команде ударно начать серию с «Флоридой» — 5:4; 4:3.

Однако развить успех после побед в родных стенах «Мэйпл Лифс» не удалось — 4:5 ОТ; 0:2. Вместе с тем положение коллектива Крэйга Беруби стало совсем тяжелым ввиду сокрушительного провала на домашнем катке накануне — 1:6.

Не сыграют: Яни Хаканпаа, Энтони Столарс.

Состояние команды: «Торонто» начал четвертьфинальный раунд с уверенного наступления, но после успешного домашнего этапа последовали неудачи, которые приблизили команду к риску закончить постсезон досрочно.

Ранее главной тактической силой коллектива Крэйга Беруби было умение грамотно распределять атакующее давление на несколько звеньев, в результате чего «Мэйл Лифс» были нацелены на бросковую активность и высокую реализацию.

Однако на льду с «Флоридой» подобные идеи больше не работают. На фоне нестабильной игры в своей зоне «Торонто» начал испытывать проблемы в завершающей стадии.

Статистика для ставок

«Флорида» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3-х последних матчей

В 6 предыдущих домашних встречах «Флорида» обыгрывала «Торонто»

В 4-х матчах из 5 в рамках этой серии «Флорида» забивала не менее 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.71, а победа «Торонто» — в 3.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.96.

Прогноз: В последних матчах «Флорида» сумела превзойти соперника по качеству реализации и общему игровому рисунку, что делает ее безусловным фаворитом встречи на домашнем льду, где команда Мориса может обеспечить себе выход в следующий этап.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.33.

Прогноз: В ходе этой серии «Пантерз» довольно успешно реализовали многие атакующие идеи, доставляя нестабильной обороне «Мэйпл Лифс» немалый объем проблем в позиционной защите, давая тем самым право рассчитывать на аналогичный сценарий в шестом матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3.5 за 2.16.