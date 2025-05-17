Флорида — Торонто. Ставка (к. 2.33) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 17 мая 2025 года

Флорида
Торонто
«Флорида»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Флорида» завершила на 3-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, набрав в 82 матчах 98 очков. На 10 турнирных пунктов «Пантерз» отстали в гонке лидеров от «Торонто».
Последние матчи: После череды убедительных отрезков в рамках серии с «Тампой-Бэй» «Флорида» провалила дебют противостояния с «Торонто», допустив два поражения в Канаде.
Флорида — Торонто: коэффициенты букмекеров
Изменить ситуацию команде Пола Мориса удалось на домашнем льду, где были одержаны непростые победы — 5:4 ОТ; 2:0. Вернувшись в Онтарио на пятую игру, «Пантерз» зацепились еще за один устраивающий их результат — 6:1.
Не сыграют: Эван Родригес.
Состояние команды: После неудачного начала серии «Флорида» в полной мере вернулась в игру и изменила ход противостояния, имея к этому моменту отличную возможность закончить все на домашнем льду.
Основной расчет команда Пола Мориса по-прежнему делает на агрессивную атаку. Вариативность в передней линии позволяет «Пантерз» эффективно использовать разные сочетания, создавая угрозу в позиционной игре и за счет индивидуальный действий.
В ряде предыдущих матчей оборона и вратарская позиция «Флориды» могли вызывать вопросы, но в большинстве случаев команда сохраняет предельную сосредоточенность в своей зоне и старается допускать как можно меньше ошибок на пятаке.
«Торонто»
Путь к плей-офф: На счету «Торонто» по итогам общего этапа чемпионата оказались 108 очков, с которыми команда возглавила таблицу Атлантического дивизиона, на 6 турнирных баллов опередив 2-ю «Тампу-Бэй».
Последние матчи: По ходу кубковой кампании «Торонто» в моменте столкнулся с серьезным давлением со стороны «Оттавы», что в целом не помешало команде ударно начать серию с «Флоридой» — 5:4; 4:3.
Однако развить успех после побед в родных стенах «Мэйпл Лифс» не удалось — 4:5 ОТ; 0:2. Вместе с тем положение коллектива Крэйга Беруби стало совсем тяжелым ввиду сокрушительного провала на домашнем катке накануне — 1:6.
Не сыграют: Яни Хаканпаа, Энтони Столарс.
Состояние команды: «Торонто» начал четвертьфинальный раунд с уверенного наступления, но после успешного домашнего этапа последовали неудачи, которые приблизили команду к риску закончить постсезон досрочно.
Ранее главной тактической силой коллектива Крэйга Беруби было умение грамотно распределять атакующее давление на несколько звеньев, в результате чего «Мэйл Лифс» были нацелены на бросковую активность и высокую реализацию.
Однако на льду с «Флоридой» подобные идеи больше не работают. На фоне нестабильной игры в своей зоне «Торонто» начал испытывать проблемы в завершающей стадии.
Статистика для ставок
- «Флорида» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3-х последних матчей
- В 6 предыдущих домашних встречах «Флорида» обыгрывала «Торонто»
- В 4-х матчах из 5 в рамках этой серии «Флорида» забивала не менее 3 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.71, а победа «Торонто» — в 3.83.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.96.
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Прогноз: В последних матчах «Флорида» сумела превзойти соперника по качеству реализации и общему игровому рисунку, что делает ее безусловным фаворитом встречи на домашнем льду, где команда Мориса может обеспечить себе выход в следующий этап.
Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.33.
Прогноз: В ходе этой серии «Пантерз» довольно успешно реализовали многие атакующие идеи, доставляя нестабильной обороне «Мэйпл Лифс» немалый объем проблем в позиционной защите, давая тем самым право рассчитывать на аналогичный сценарий в шестом матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3.5 за 2.16.