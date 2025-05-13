Локомотив — Трактор: прогноз на финал Кубка Гагарина, ставка за 1.97

В первом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене-2000» 13 мая. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Локомотив» закончил с лучшими показателями набранных очков (102), тем самым став обладателем Кубка Континента.

Последние матчи: После бодрого начала плей-офф кампании — четыре подряд победы над «Торпедо» — «Локомотив» провел семь матчей с «Авангардом», добившись успеха на домашнем льду — 3:2 ОТ.

После изнурительной борьбы с омичами команда Игоря Никитина допустила промах в первой встрече серии с «Салаватом Юлаевым» — 1:3, но затем четырежды кряду оказалась сильнее уфимцев (2:1; 4:2; 3:0; 4:2).

Не сыграют: Степан Никулин, Рикард Паник.

Состояние команды: На фоне предыдущих серий и общей турнирной динамики выход «Локомотива» в финальный раунд воспринимается как нечто обыденное.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На протяжении всей кампании команда Игоря Никитина старалась оправдывать присущую ей стабильность, демонстрируя образцовую дисциплину, собранность и глубину тактических идей.

«Локомотив» проявил себя как коллектив, устойчивый к затяжным периодам спада, умеющий подстраиваться под соперников и действовать на площадке без лишней суеты и нередко — с позиции силы.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Трактор» набрал 96 баллов, с которыми возглавил Восточную конференцию, опередив на 3 очка и более основных конкурентов.

Последние матчи: После напряженной серии с «Адмиралом» челябинцы, выдали череду убедительных результатов с «Динамо» Минск, с которым управились за пять матчей.

В полуфинале Кубка Гагарина команда Бенуа Гру прошла московское «Динамо», решив исход противостояния в событийной пятой игре, прошедшей на льду «Трактор Арены» — 4:3.

Не сыграют: В составе «Трактора» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Трактор» проводит выдающийся чемпионат, демонстрируя колоссальный прогресс, позволивший дорасти до зрелого претендента на Кубок.

На протяжении сезона коллектив Бенуа Гру показывал вариативную игру, идеи которой основывались на агрессии в нападении и были реализованы за счет хорошей глубины каждого ресурса.

По ходу плей-офф к «Трактору» возникают вопросы с точки зрения обороны и вратарской позиции. Но вместе с тем челябинцы научились вытаскивать тяжелейшие встречи за счет волевых качеств.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает «Трактору» на протяжении 8 последних матчей

В 3-х предыдущих личных встречах «Локомотив» забивал не менее 3 голов

В 4-х последних очных встречах в Ярославле был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.95, а победа «Трактора» — в 3.49.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: На своей территории «Локомотив» неоднократно успешно преодолевал сложнейшие турнирные вызовы, в связи с чем очередной такой матч для ярославцев не станет проблемой.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.97.

Прогноз: Несмотря на роль второй команды, которая отведена «Трактору» на «Арене-2000», эта встреча может выбиться из привычного игрового рисунка «Локомотива» и обеспечить высокую результативность.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.95.