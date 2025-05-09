Вашингтон — Каролина. Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 9 мая 2025 года

Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 9 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Вашингтон» закончил в статусе лидера Восточной конференции. В 82 матчах «Кэпс» набрали 111 очков и обошли в этой гонке «Торонто», разрыв между которым составила 3 балла.

Последние матчи: Кубковую серию в рамках 1/8 «Вашингтон» начал как и полагается сильнейшему коллективу Востока, одержав две домашние победы над «Монреалем» — 3:2 ОТ; 3:1. Вместе с тем далее последовало крупное поражение в Канаде — 3:6.

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В четвертой игре серии команда Спенсера Карбери утроила преимущество — 5:2, а в пятой поставила точку — 4:1. Четвертьфинальный раунд с «Каролиной» столичный клуб начал довольно вяло, проиграв при родных трибунах — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Мартин Фехервари.

Состояние команды: «Вашингтон» во вполне рабочем ритме преодолел первый раунд, в рамках которого не стал зацикливаться на лишней агрессии, отдав предпочтении более сдержанной игровой модели.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На фоне «Монреаля» коллектив Спенсера Карбери выглядит собранно и целеустремленно, благодаря чему довольно быстро снял все вопросы касаемо выхода в четвертьфинал. Так, «Кэпиталз» продемонстрировали настрой на длинную кубковую дистанцию.

Атакующая линия, грамотно распределяющая собственные ресурсы, по-прежнему остается одним из лучших тактических качеств «Вашингтона», однако не в каждом матче «Кэпс» удается сохранять цельность игры в чужой зоне.

«Каролина»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярки коллектив из Роли заработал 99 очков, с которыми разместился на 2-й позиции в таблице Столичного дивизиона, на 8 турнирных пунктов опередив основных конкурентов.

Последние матчи: «Каролина» весьма бодро влилась в постсезон, добившись пары убедительных побед над «Нью-Джерси» на своем льду — 4:1; 3:1. Следом «ураганами» было допущено поражение в гостях — 2:3 ОТ.

Однако затягивать серию ввиду неудачи в третьем матче команда Рода Бриндамора не стала. В двух следующих встречах «Кейнс» взяли верх — 5:2; 5:4 ОТ. Оставаясь на подъеме, «Каролина» разобралась «Вашингтоном» в дебютном матче четвертьфинала — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Йеспер Фаст, Марк Янковски (под вопросом).

Состояние команды: Как и столичные оппоненты, «Каролина» довольно уверенно преодолела стартовый этап Кубка Стэнли, в очередной раз подтвердив стабильность и высокую системную организацию.

В рамках серии с «Нью-Джерси» коллектив Рода Бриндамора продемонстрировала четкую игровую структуру и тем самым сумел избежать серьезных провалов с точки зрения командной дисциплины.

Доводить матчи до нужного результата «Каролине» не в последнюю очередь удается за счет идеального баланса между атакующим акцентом и повышенной концентрацией в оборонительных фазах игры.

Статистика для ставок

«Вашингтон» не проигрывает в основное время на домашнем льду на протяжении 4-х матчей кряду

В 3-х последних домашних матчах «Вашингтон» не пропускал больше одной шайбы

В 3-х очных встречах из 5 последних на льду «Вашингтона» был пробит тотал больше 7.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.30, а победа «Каролины» — в 2.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.91, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.

Прогноз: Четвертьфинальная серия между «Вашингтоном» и «Каролиной» подразумевают противостояние команд с высоким оборонительным потенциалом. На фоне повышения градуса борьбы соперники будут действовать более осторожно в страхе допустить ошибку.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.91.

Прогноз: На домашнем льду «Вашингтон» постарается завладеть инициативой и забрать этот матч, понимая, что два поражения в преддверии выезда в Роли могут обернуться неприятными последствиями в краткосрочной перспективе.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.11.