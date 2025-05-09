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    Второй матч на льду «Вашингтона» пройдет спокойно

    Вашингтон — Каролина. Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Каролина»
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    Алексей Протас
    Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 9 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 09 Мая 2025 года

    Вашингтон

  • Кубок Стэнли
    •  Вашингтон 02:00 Каролина

    Каролина

  • Кубок Стэнли
    •

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Вашингтон» закончил в статусе лидера Восточной конференции. В 82 матчах «Кэпс» набрали 111 очков и обошли в этой гонке «Торонто», разрыв между которым составила 3 балла.

    Последние матчи: Кубковую серию в рамках 1/8 «Вашингтон» начал как и полагается сильнейшему коллективу Востока, одержав две домашние победы над «Монреалем» — 3:2 ОТ; 3:1. Вместе с тем далее последовало крупное поражение в Канаде — 3:6.

    Вашингтон — Каролина: коэффициенты букмекеров

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    В четвертой игре серии команда Спенсера Карбери утроила преимущество — 5:2, а в пятой поставила точку — 4:1. Четвертьфинальный раунд с «Каролиной» столичный клуб начал довольно вяло, проиграв при родных трибунах — 1:2 ОТ.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Мартин Фехервари.

    Состояние команды: «Вашингтон» во вполне рабочем ритме преодолел первый раунд, в рамках которого не стал зацикливаться на лишней агрессии, отдав предпочтении более сдержанной игровой модели.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На фоне «Монреаля» коллектив Спенсера Карбери выглядит собранно и целеустремленно, благодаря чему довольно быстро снял все вопросы касаемо выхода в четвертьфинал. Так, «Кэпиталз» продемонстрировали настрой на длинную кубковую дистанцию.

    Атакующая линия, грамотно распределяющая собственные ресурсы, по-прежнему остается одним из лучших тактических качеств «Вашингтона», однако не в каждом матче «Кэпс» удается сохранять цельность игры в чужой зоне.

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярки коллектив из Роли заработал 99 очков, с которыми разместился на 2-й позиции в таблице Столичного дивизиона, на 8 турнирных пунктов опередив основных конкурентов.

    Последние матчи: «Каролина» весьма бодро влилась в постсезон, добившись пары убедительных побед над «Нью-Джерси» на своем льду — 4:1; 3:1. Следом «ураганами» было допущено поражение в гостях — 2:3 ОТ.

    Однако затягивать серию ввиду неудачи в третьем матче команда Рода Бриндамора не стала. В двух следующих встречах «Кейнс» взяли верх — 5:2; 5:4 ОТ. Оставаясь на подъеме, «Каролина» разобралась «Вашингтоном» в дебютном матче четвертьфинала — 2:1 ОТ.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Марк Янковски (под вопросом).

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    • Состояние команды: Как и столичные оппоненты, «Каролина» довольно уверенно преодолела стартовый этап Кубка Стэнли, в очередной раз подтвердив стабильность и высокую системную организацию.

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    В рамках серии с «Нью-Джерси» коллектив Рода Бриндамора продемонстрировала четкую игровую структуру и тем самым сумел избежать серьезных провалов с точки зрения командной дисциплины.

    Доводить матчи до нужного результата «Каролине» не в последнюю очередь удается за счет идеального баланса между атакующим акцентом и повышенной концентрацией в оборонительных фазах игры.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» не проигрывает в основное время на домашнем льду на протяжении 4-х матчей кряду

    • В 3-х последних домашних матчах «Вашингтон» не пропускал больше одной шайбы

    • В 3-х очных встречах из 5 последних на льду «Вашингтона» был пробит тотал больше 7.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.30, а победа «Каролины» — в 2.23.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.91, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.

    Прогноз: Четвертьфинальная серия между «Вашингтоном» и «Каролиной» подразумевают противостояние команд с высоким оборонительным потенциалом. На фоне повышения градуса борьбы соперники будут действовать более осторожно в страхе допустить ошибку.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.91.

    Прогноз: На домашнем льду «Вашингтон» постарается завладеть инициативой и забрать этот матч, понимая, что два поражения в преддверии выезда в Роли могут обернуться неприятными последствиями в краткосрочной перспективе.

    Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вашингтон — Каролина?

    Матч Вашингтон — Каролина состоится 09 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вашингтон — Каролина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вашингтон — Каролина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 5.5» с коэффициентом у букмекеров 1.91.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Каролина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вашингтон — Каролина?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.30, а победа «Каролины» — в 2.23.

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    Вашингтон — Каролина: прогноз и ставка за 1.91, статистика, коэффициенты матча 09.05.202502:00. Второй матч на льду «Вашингтона» пройдет спокойно
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