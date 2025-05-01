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    Чехия оставит финнов без набранных очков

    Финляндия — Чехия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, Евротур, 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Чехия
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    Саку Мяэналанен
    В рамках Чешских игр Евротура Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет в «Виннинг Групп» 1 мая. Начало матча — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Финляндия — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Финляндия

    Турнирное положение: В 9 играх общего этапа Евротура сборная Финляндии набрала 19 очков, с которыми занимает 2-е место, на 3 пункта отставая от 1-й Чехии и на 10 баллов опережая других конкурентов.

    Последние матчи: Предыдущий этап Евротура — шведские игры Beijer — Финляндия провела образцово, добившись трех побед кряду, включая разгром сборной Чехии — 3:0.

    В феврале коллектив Антти Пеннанена принял участие в Турнире четырех наций, в котором допустил два поражения в трех встречах. В серии апрельских матчей финны добились четырех побед из шести возможных, среди которых были три игры со Швецией — 2:0; 5:0; 3:0.

    Не сыграют: В составе Финляндии потери отсутствуют.

    Состояние команды: Финляндия показывает довольно качественную и содержательную игру на протяжении последних этапов соревнования.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Коллектив Антти Пеннанена берет свое за счет сочетания надежной обороны со сравнительно активной игрой впереди. Так, традиционной силой финнов остается слаженность командных действий.

    В предыдущих матчах Финляндия оставалась одной из лучших в плане контроля и дисциплины. Вместе с тем особое внимание заслуживает то, как финны действуют в своей зоне в сложных ситуациях.

    Чехия

    Турнирное положение: В активе чешского коллектива 21 очко после 9 матчей. В таблице «четырех» команда занимает 1-ю строчку, опережая Финляндию на 3 балла, а прочих участников — минимум на 12.

    Последние матчи: Состоявшиеся в ноябре матчи в Швейцарии сборная Чехии завершила тремя победами, в то время как на шведском этапе команда выиграла дважды и крупно уступила Финляндии — 0:3.

    В рамках апрельских контрольных встреч коллектив Радима Рулика одержал пять побед в шести попытках. Накануне чехи уступили Австрии — 3:4 ОТ, но дважды кряду разобрались со Словакией — 4:0; 2:1.

    Не сыграют: В составе Чехии кадровых потерь нет.

    Состояние команды: Несмотря на трудности в отдельных матчах, Чехия уверенно проходит дистанцию, стараясь сохранять стабильность наряду с интенсивными действиями на льду.

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    Тактический рисунок команды Радима Рулика ассоциируется с цельностью линий и умением грамотно справляться с давлением соперников за счет хорошего по меркам коротких этапов соревнования взаимодействия.

    С точки зрения атакующего содержания Чехия является одной из лучших среди четырех представительниц Евротура по качеству реализации моментов, в то время как к защите могут возникать вопросы ввиду нередких ошибок.

    Статистика для ставок

    • В 4-х апрельских матчах из 6 Финляндия не пропускала больше одной шайбы

    • Ни в одном очном матче из 4-х последних соперники не забивали в сумме более 4 голов

    • Финляндия не проигрывала Чехии в основное время в 6 матчах из 7 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 3.01, ничья — в 4.05, а победа Чехии — в 2.07.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

    Прогноз: Последняя очная встреча для Чехии обернулась провалом, но на домашнем этапе соревнования команда Радима Рулика будет нацелена на реванш, подразумевающий вместе с тем турнирную мотивацию.

    Ставка: Чехия победит в матче за 1.83.

    Прогноз: Последние игры между этими командами не спешили радовать результативной программой. В преддверии более значимых матчей международного уровня соперники вряд ли станут тратить много сил сейчас.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.14.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Финляндия — Чехия?

    Матч Финляндия — Чехия состоится 01 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Евротур.

    Прогноз: какой прогноз на матч Финляндия — Чехия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Чехия победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Финляндия — Чехия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Чехия победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия — Чехия?

    Смотреть матч турнира Евротур в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Финляндия — Чехия?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Финляндии оценивается букмекерами в 3.01, ничья — в 4.05, а победа Чехии — в 2.07.

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