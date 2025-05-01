Финляндия — Чехия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, Евротур, 1 мая 2025 года

В рамках Чешских игр Евротура Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет в «Виннинг Групп» 1 мая. Начало матча — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Финляндия — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Финляндия

Турнирное положение: В 9 играх общего этапа Евротура сборная Финляндии набрала 19 очков, с которыми занимает 2-е место, на 3 пункта отставая от 1-й Чехии и на 10 баллов опережая других конкурентов.

Последние матчи: Предыдущий этап Евротура — шведские игры Beijer — Финляндия провела образцово, добившись трех побед кряду, включая разгром сборной Чехии — 3:0.

В феврале коллектив Антти Пеннанена принял участие в Турнире четырех наций, в котором допустил два поражения в трех встречах. В серии апрельских матчей финны добились четырех побед из шести возможных, среди которых были три игры со Швецией — 2:0; 5:0; 3:0.

Не сыграют: В составе Финляндии потери отсутствуют.

Состояние команды: Финляндия показывает довольно качественную и содержательную игру на протяжении последних этапов соревнования.

Прогнозы и ставки на хоккей

Коллектив Антти Пеннанена берет свое за счет сочетания надежной обороны со сравнительно активной игрой впереди. Так, традиционной силой финнов остается слаженность командных действий.

В предыдущих матчах Финляндия оставалась одной из лучших в плане контроля и дисциплины. Вместе с тем особое внимание заслуживает то, как финны действуют в своей зоне в сложных ситуациях.

Чехия

Турнирное положение: В активе чешского коллектива 21 очко после 9 матчей. В таблице «четырех» команда занимает 1-ю строчку, опережая Финляндию на 3 балла, а прочих участников — минимум на 12.

Последние матчи: Состоявшиеся в ноябре матчи в Швейцарии сборная Чехии завершила тремя победами, в то время как на шведском этапе команда выиграла дважды и крупно уступила Финляндии — 0:3.

В рамках апрельских контрольных встреч коллектив Радима Рулика одержал пять побед в шести попытках. Накануне чехи уступили Австрии — 3:4 ОТ, но дважды кряду разобрались со Словакией — 4:0; 2:1.

Не сыграют: В составе Чехии кадровых потерь нет.

Состояние команды: Несмотря на трудности в отдельных матчах, Чехия уверенно проходит дистанцию, стараясь сохранять стабильность наряду с интенсивными действиями на льду.

Тактический рисунок команды Радима Рулика ассоциируется с цельностью линий и умением грамотно справляться с давлением соперников за счет хорошего по меркам коротких этапов соревнования взаимодействия.

С точки зрения атакующего содержания Чехия является одной из лучших среди четырех представительниц Евротура по качеству реализации моментов, в то время как к защите могут возникать вопросы ввиду нередких ошибок.

Статистика для ставок

В 4-х апрельских матчах из 6 Финляндия не пропускала больше одной шайбы

Ни в одном очном матче из 4-х последних соперники не забивали в сумме более 4 голов

Финляндия не проигрывала Чехии в основное время в 6 матчах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 3.01, ничья — в 4.05, а победа Чехии — в 2.07.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

Прогноз: Последняя очная встреча для Чехии обернулась провалом, но на домашнем этапе соревнования команда Радима Рулика будет нацелена на реванш, подразумевающий вместе с тем турнирную мотивацию.

Ставка: Чехия победит в матче за 1.83.

Прогноз: Последние игры между этими командами не спешили радовать результативной программой. В преддверии более значимых матчей международного уровня соперники вряд ли станут тратить много сил сейчас.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.14.