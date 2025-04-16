В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки команда из Татарстана заработала 87 очков, разместившись на 5-м месте в таблице Восточной конференции и по дополнительным показателям опередив «Авангард».

Последние матчи: В первом раунде плей-офф казанский коллектив провел семь матчей с «Автомобилистом», серия с которым была спасена за счет домашнего разгрома — 5:1 и энергоемкой победы в Екатеринбурге — 2:1 ОТ.

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Однако столь равная и моментами накаленная игра на старте Кубка Гагарина не повлияла на запас сил команды Анвара Гатиятулина. Серию с московским «Динамо» казанцы начали с двух побед в столице — 5:3; 2:0.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: Начальная фаза серии с московским «Динамо» для «Ак Барса» сложилась идеальным образом на фоне двух побед и исполнительского качества в целом.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Анвара Гатиятулина демонстрирует зрелую игру, грамотно распоряжаясь моментами у чужих ворот и подстраиваясь под ход встречи, что позволяет сохранять контроль даже в кризисные отрезки.

Одним из знаковых достоинств «Ак Барса» в ключе двух матчей второго раунда оказалась дисциплина в обороне. При плотной игре казанцы стараются минимизировать объем атакующей остроты москвичей.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Столичный коллектив по итогам регулярного сезона финишировал на 2-м месте в таблице Западной конференции. С 89 очками в активе, «бело-голубые» опередили главных преследователей на 2 балла.

Последние матчи: Большими потраченными усилиями и чередой неоднозначных результатов сопровождалась серия «Динамо» Москва против СКА, которая завершилась разгромной победой в шестой игре, на территории петербуржцев — 5:2.

Вернувшись на домашний лед, команда Алексея Кудашова по многим параметрам провалила первую встречу с «Ак Барсом» — 3:5. Но более тяжкими последствиями для столичного клуба может обернуться провал во второй игре — 0:2.

Не сыграют: В составе «бело-голубых» нет кадровых потерь.

Состояние команды: В серию против СКА «Динамо» Москва вложило много сил, нервов и эмоций, что отразилось на стартовом отрезке соперничества с «Ак Барсом» на домашнем льду.

Игра столичного коллектива в рамках всего плей-офф сопровождается отсутствием последовательности: в отдельных моментах москвичи демонстрируют предельную собранность, а на других отрезках теряют нить противостояния.

Зачастую на «ВТБ Арене» соперники «Динамо» Москва сталкиваются с порывистой атакой и нередко вынуждены действовать вторым номером, однако казанцы накануне разрушили схему, казавшуюся действенной.

Статистика для ставок

«Ак Барс» идет без поражений в плей-офф на протяжении 4-х матчей

В 3-х матчах из последних 4-х «Ак Барс» не пропускал больше гола

«Динамо» Москва потерпело 5 поражений в 6 последних личных встречах в Казани

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: В предыдущих двух встречах казанцы продемонстрировали устойчивость к тактическим идеям «Динамо», и на домашнем льду команда вряд ли отойдет от этой рабочей модели.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.40.

Прогноз: Накануне казанцы умело разобрались с атакующим движением столичного клуба, что, несомненно, попытаются реализовать и в рамках третьей игры.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 2 за 2.30.