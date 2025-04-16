ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеАнгличанин, нигериец и француз. Три варианта усиления позиции центрфорварда для «Арсенала» Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание Пэдди ПимблеттДеклассировал Чендлера и вызвал Махачева. Победная канонада Пимблетта продолжается
    Все новости спорта

    «Ак Барс» докажет свое превосходство дома

    Ак Барс — Динамо Москва. Ставка (к. 2.40) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 16 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс» повел в серии 2:0
    В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 16 Апреля 2025 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Ак Барс»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки команда из Татарстана заработала 87 очков, разместившись на 5-м месте в таблице Восточной конференции и по дополнительным показателям опередив «Авангард».

    Последние матчи: В первом раунде плей-офф казанский коллектив провел семь матчей с «Автомобилистом», серия с которым была спасена за счет домашнего разгрома — 5:1 и энергоемкой победы в Екатеринбурге — 2:1 ОТ.

    Ак Барс — Динамо: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.404.102.65Бонус$1500
    •

    Однако столь равная и моментами накаленная игра на старте Кубка Гагарина не повлияла на запас сил команды Анвара Гатиятулина. Серию с московским «Динамо» казанцы начали с двух побед в столице — 5:3; 2:0.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

    Состояние команды: Начальная фаза серии с московским «Динамо» для «Ак Барса» сложилась идеальным образом на фоне двух побед и исполнительского качества в целом.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Анвара Гатиятулина демонстрирует зрелую игру, грамотно распоряжаясь моментами у чужих ворот и подстраиваясь под ход встречи, что позволяет сохранять контроль даже в кризисные отрезки.

    Одним из знаковых достоинств «Ак Барса» в ключе двух матчей второго раунда оказалась дисциплина в обороне. При плотной игре казанцы стараются минимизировать объем атакующей остроты москвичей.

    «Динамо» Москва

    Путь к плей-офф: Столичный коллектив по итогам регулярного сезона финишировал на 2-м месте в таблице Западной конференции. С 89 очками в активе, «бело-голубые» опередили главных преследователей на 2 балла.

    Последние матчи: Большими потраченными усилиями и чередой неоднозначных результатов сопровождалась серия «Динамо» Москва против СКА, которая завершилась разгромной победой в шестой игре, на территории петербуржцев — 5:2.

    Вернувшись на домашний лед, команда Алексея Кудашова по многим параметрам провалила первую встречу с «Ак Барсом» — 3:5. Но более тяжкими последствиями для столичного клуба может обернуться провал во второй игре — 0:2.

    Не сыграют: В составе «бело-голубых» нет кадровых потерь.

  • Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле
  • Кубок Гагарина: обзор 3-й игровой недели
  • Вчера

    • Состояние команды: В серию против СКА «Динамо» Москва вложило много сил, нервов и эмоций, что отразилось на стартовом отрезке соперничества с «Ак Барсом» на домашнем льду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Игра столичного коллектива в рамках всего плей-офф сопровождается отсутствием последовательности: в отдельных моментах москвичи демонстрируют предельную собранность, а на других отрезках теряют нить противостояния.

    Зачастую на «ВТБ Арене» соперники «Динамо» Москва сталкиваются с порывистой атакой и нередко вынуждены действовать вторым номером, однако казанцы накануне разрушили схему, казавшуюся действенной.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» идет без поражений в плей-офф на протяжении 4-х матчей

    • В 3-х матчах из последних 4-х «Ак Барс» не пропускал больше гола

    • «Динамо» Москва потерпело 5 поражений в 6 последних личных встречах в Казани

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: В предыдущих двух встречах казанцы продемонстрировали устойчивость к тактическим идеям «Динамо», и на домашнем льду команда вряд ли отойдет от этой рабочей модели.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.40.

    Прогноз: Накануне казанцы умело разобрались с атакующим движением столичного клуба, что, несомненно, попытаются реализовать и в рамках третьей игры.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 2 за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ак Барс — Динамо Москва?

    Матч Ак Барс — Динамо Москва состоится 16 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Какой прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5.

    Какую сделать ставку на матч Ак Барс — Динамо Москва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ак Барс — Динамо Москва?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ак Барс — Динамо Москва?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Навоне — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Неман — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вавринка — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ак Барс — Динамо Москва: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 16.04.202519:30. «Ак Барс» докажет свое превосходство дома
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры