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    «Виннипег» обыграет «Чикаго» не напрягаясь?

    Чикаго — Виннипег. Ставка (к. 1.67), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2025 года

    Чикаго

  • НХЛ
    •  Чикаго 02:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Работы у «Чикаго» в межсезонье предстоит огромное количество, поскольку предпоследним местом Запада поклонники этого клуба однозначно не могут быть довольны.

    Последние матчи: За две последних недели «Чикаго» смог победить только «Питтсбург» и «Бостон», но этого предельно мало для того, чтобы радикально что-то поменялось.

    Чикаго — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Тренерскому штабу «Чикаго» сейчас приходится обходиться без Броссуа, Даха, Дикинсона, Вебера и Мерфи.

    Общий тонус клуба: Матч против «Вининпега» закончится очередной мрачной игрой в защите, которая не сможет ничего сделать с лидерами атаки «Джетс».

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Финиш регулярки «Виннипег» проводит не особо выдохшись, а задача по сохранению лидерства на Западе практически выполнена.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Монолитность «Виннипега» действительно впечатляет, поскольку за весь сезон было пару промежутков, когда команда играла даже не плохо, а ниже среднего.

    Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Виннипега» пропустит только Виларди, который получил травму нижней части тела.

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    Общий тонус клуба: С «Чикаго» гости выйдут на лед с целью сыграть в дворовой хоккей и немного отвлечься от будничной рутины длинного сезона.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» выиграл четыре последних очных противостояния

    • «Чикаго» за восемь последних матчей победил всего два раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.36, на ничью — 4.92, на гостей — 1.67.

    Прогноз: «Виннипег» оставит за собой этот матч с солидным за делом по счету.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба проведут результативную игру, поэтому от матча вполне можно ждать большого количества голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.67.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Чикаго — Виннипег?

    Матч Чикаго — Виннипег состоится 13 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Чикаго — Виннипег?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Чикаго — Виннипег?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.67.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чикаго — Виннипег?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Чикаго — Виннипег?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.36, на ничью — 4.92, на гостей — 1.67.

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    Чикаго — Виннипег: прогноз и ставка за 1.67, статистика, коэффициенты матча 13.04.202502:00. «Виннипег» обыграет «Чикаго» не напрягаясь?
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