Чикаго
Виннипег
«Чикаго»
Турнирное положение: Работы у «Чикаго» в межсезонье предстоит огромное количество, поскольку предпоследним местом Запада поклонники этого клуба однозначно не могут быть довольны.
Последние матчи: За две последних недели «Чикаго» смог победить только «Питтсбург» и «Бостон», но этого предельно мало для того, чтобы радикально что-то поменялось.
Чикаго — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерскому штабу «Чикаго» сейчас приходится обходиться без Броссуа, Даха, Дикинсона, Вебера и Мерфи.
Общий тонус клуба: Матч против «Вининпега» закончится очередной мрачной игрой в защите, которая не сможет ничего сделать с лидерами атаки «Джетс».
«Виннипег»
Турнирное положение: Финиш регулярки «Виннипег» проводит не особо выдохшись, а задача по сохранению лидерства на Западе практически выполнена.
Последние матчи: Монолитность «Виннипега» действительно впечатляет, поскольку за весь сезон было пару промежутков, когда команда играла даже не плохо, а ниже среднего.
Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Виннипега» пропустит только Виларди, который получил травму нижней части тела.
Общий тонус клуба: С «Чикаго» гости выйдут на лед с целью сыграть в дворовой хоккей и немного отвлечься от будничной рутины длинного сезона.
Статистика для ставок
- «Виннипег» выиграл четыре последних очных противостояния
- «Чикаго» за восемь последних матчей победил всего два раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.36, на ничью — 4.92, на гостей — 1.67.
Прогноз: «Виннипег» оставит за собой этот матч с солидным за делом по счету.
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.15Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.76Торонто — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Оба клуба проведут результативную игру, поэтому от матча вполне можно ждать большого количества голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.67.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.33.