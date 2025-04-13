В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Работы у «Чикаго» в межсезонье предстоит огромное количество, поскольку предпоследним местом Запада поклонники этого клуба однозначно не могут быть довольны.

Последние матчи: За две последних недели «Чикаго» смог победить только «Питтсбург» и «Бостон», но этого предельно мало для того, чтобы радикально что-то поменялось.

Травмированные игроки: Тренерскому штабу «Чикаго» сейчас приходится обходиться без Броссуа, Даха, Дикинсона, Вебера и Мерфи.

Общий тонус клуба: Матч против «Вининпега» закончится очередной мрачной игрой в защите, которая не сможет ничего сделать с лидерами атаки «Джетс».

«Виннипег»

Турнирное положение: Финиш регулярки «Виннипег» проводит не особо выдохшись, а задача по сохранению лидерства на Западе практически выполнена.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Монолитность «Виннипега» действительно впечатляет, поскольку за весь сезон было пару промежутков, когда команда играла даже не плохо, а ниже среднего.

Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Виннипега» пропустит только Виларди, который получил травму нижней части тела.

Общий тонус клуба: С «Чикаго» гости выйдут на лед с целью сыграть в дворовой хоккей и немного отвлечься от будничной рутины длинного сезона.

Статистика для ставок

«Виннипег» выиграл четыре последних очных противостояния

«Чикаго» за восемь последних матчей победил всего два раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.36, на ничью — 4.92, на гостей — 1.67.

Прогноз: «Виннипег» оставит за собой этот матч с солидным за делом по счету.

Альтернативный прогноз: Оба клуба проведут результативную игру, поэтому от матча вполне можно ждать большого количества голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.67.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.33.