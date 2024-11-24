ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга»Ерохин спас «Зенит». «Оренбург» не выдержал давление соперника в концовке Станислав ЧерчесовНа краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге
  • 16:43
    • «Спартак» в овертайме вырвал победу у «Витязя»
  • 16:17
    • Дубль Голенкова принес «Ростову» победу в матче с ЦСКА
  • 14:05
    • «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ
  • 14:53
    • Ямаль пропустит предстоящий матч «Барселоны» против «Сельты»
  • 13:47
    • Йохауг уверенно выиграла разделку на турнире в Бейтостолене
  • 12:38
    • В РПЛ выступили с заявлением в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе
    Все новости спорта

    «Нью-Йорк Рейнджерс» сможет обыграть «Ойлерз»?

    «Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Ставка (к. 2.74), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Общий тонус «Эдмонтона» оставляет желать лучшего, поскольку канадский клуб размещается только на восьмой позиции Запада.

    Последние матчи: Почти во всех последних поединках «Эдмонтон» проигрывал, победив только «Оттаву» в гостях, забросив пять шайб «сенаторам».

    Травмированные игроки: С составом у «Эдмонтона» серьезные проблемы. Не могут играть Кейн, Хайман, Нерс и Арвидссон. Под вопросом участие Дермотта из-за болезни.

    Общий тонус клуба: С таким хоккеем противостоять «Нью-Йорк Рейнджерс» будет максимально сложно, ибо уровень подготовки гостей куда выше.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» начали расти в гору, поэтому неудивительно, что клуб Лавиолетта уже на пятой строчке в своей конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл только раз, и этот поединок пришёлся на крайнюю игру против «Калгари».

    Травмированные игроки: Проблем у «Нью-Йорк Рейнджерс» с травмированными хоккеистами практически нет, поскольку один Хитил находится в пограничном состоянии.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Показатели последних игр вполне позволяют рассчитывать на положительный исход матча против «Эдмонтона».

    Статистика для ставок

    • В четырех последних матчах «Эдмонтон» победил лишь раз

    • Три из четырех последних четырех поединков для «Нью-Йорк Рейнджерс» завершились победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.41, на гостей — 2.74.

    Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Равной борьбы не получится, поскольку гости накидают «нефтяникам» много шайб

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.74

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.66

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Валенсия — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Сяонань — Риччи
  • Бои
  • Сегодня в 16:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ян — Фигередо
  • Бои
  • Сегодня в 16:40
    •  2.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Северсталь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Байер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» сможет обыграть «Ойлерз»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры