В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Общий тонус «Эдмонтона» оставляет желать лучшего, поскольку канадский клуб размещается только на восьмой позиции Запада.

Последние матчи: Почти во всех последних поединках «Эдмонтон» проигрывал, победив только «Оттаву» в гостях, забросив пять шайб «сенаторам».

Травмированные игроки: С составом у «Эдмонтона» серьезные проблемы. Не могут играть Кейн, Хайман, Нерс и Арвидссон. Под вопросом участие Дермотта из-за болезни.

Общий тонус клуба: С таким хоккеем противостоять «Нью-Йорк Рейнджерс» будет максимально сложно, ибо уровень подготовки гостей куда выше.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» начали расти в гору, поэтому неудивительно, что клуб Лавиолетта уже на пятой строчке в своей конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл только раз, и этот поединок пришёлся на крайнюю игру против «Калгари».

Травмированные игроки: Проблем у «Нью-Йорк Рейнджерс» с травмированными хоккеистами практически нет, поскольку один Хитил находится в пограничном состоянии.

Общий тонус клуба: Показатели последних игр вполне позволяют рассчитывать на положительный исход матча против «Эдмонтона».

Статистика для ставок

В четырех последних матчах «Эдмонтон» победил лишь раз

Три из четырех последних четырех поединков для «Нью-Йорк Рейнджерс» завершились победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.41, на гостей — 2.74.

Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Равной борьбы не получится, поскольку гости накидают «нефтяникам» много шайб

Ставка: П2 с коэффициентом 2.74

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.66