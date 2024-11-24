«Эдмонтон»
Турнирное положение: Общий тонус «Эдмонтона» оставляет желать лучшего, поскольку канадский клуб размещается только на восьмой позиции Запада.
Последние матчи: Почти во всех последних поединках «Эдмонтон» проигрывал, победив только «Оттаву» в гостях, забросив пять шайб «сенаторам».
Травмированные игроки: С составом у «Эдмонтона» серьезные проблемы. Не могут играть Кейн, Хайман, Нерс и Арвидссон. Под вопросом участие Дермотта из-за болезни.
Общий тонус клуба: С таким хоккеем противостоять «Нью-Йорк Рейнджерс» будет максимально сложно, ибо уровень подготовки гостей куда выше.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» начали расти в гору, поэтому неудивительно, что клуб Лавиолетта уже на пятой строчке в своей конференции.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл только раз, и этот поединок пришёлся на крайнюю игру против «Калгари».
Травмированные игроки: Проблем у «Нью-Йорк Рейнджерс» с травмированными хоккеистами практически нет, поскольку один Хитил находится в пограничном состоянии.
Общий тонус клуба: Показатели последних игр вполне позволяют рассчитывать на положительный исход матча против «Эдмонтона».
Статистика для ставок
- В четырех последних матчах «Эдмонтон» победил лишь раз
- Три из четырех последних четырех поединков для «Нью-Йорк Рейнджерс» завершились победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.41, на гостей — 2.74.
Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех в предстоящем поединке
- 2.00Металлург Мг — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.12Адмирал — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 2.03Сан-Хосе — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Равной борьбы не получится, поскольку гости накидают «нефтяникам» много шайб
Ставка: П2 с коэффициентом 2.74
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.66