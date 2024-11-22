В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 22 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: На протяжении последних недель у «Сент-Луиса» черная полоса, и клуб из Миссури скатился на 13 строчку в таблице западной конференции.

Последние матчи: За семь последних поединков «Сент-Луис» смог набрать всего три очка из 14 возможных.

Травмированные игроки: Проблемы «Сент-Луиса» с травмированными хоккеистами продолжаются. Сейчас клубу не могут помочь Броберг, Джозеф, Круг и Ледди.

Общий тонус клуба: Даже в матче против «Сан-Хосе» нет уверенности в победе клуба Баннистера. Уж слишком разладилась игра у «музыкантов».

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В отличие от своего предстоящего соперника, игра «Сан-Хосе» в последних поединках наоборот радует.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Почти все последние матчи «Сан-Хосе» не завершает в основное время матча, но очки набирает исправно.

Травмированные игроки: Лидеры «Сан-Хосе» все не могут выбраться из лазарета, поэтому в предстоящем поединке придется обходиться без Кутюра, Штурма, Ванечека и Власича.

Общий тонус клуба: Встреча против «Сент-Луиса» ожидается весьма интересной, поскольку у калифорнийцев могут найтись козыри против не самой надежной обороны западной конференции.

Статистика для ставок

У «Сент-Луиса» за семь последних матчей всего лишь одна победа

Два последних поединка между этими клубами не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.81, на гостей — 3.77.

Прогноз: Хозяева льда вполне могут и не справиться с «акулами».

Альтернативный прогноз: Игра зайдет в овертайм, несмотря на то, что силы клубов изначально неравны.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.77

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15