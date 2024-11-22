«Сент-Луис»
Турнирное положение: На протяжении последних недель у «Сент-Луиса» черная полоса, и клуб из Миссури скатился на 13 строчку в таблице западной конференции.
Последние матчи: За семь последних поединков «Сент-Луис» смог набрать всего три очка из 14 возможных.
Травмированные игроки: Проблемы «Сент-Луиса» с травмированными хоккеистами продолжаются. Сейчас клубу не могут помочь Броберг, Джозеф, Круг и Ледди.
Общий тонус клуба: Даже в матче против «Сан-Хосе» нет уверенности в победе клуба Баннистера. Уж слишком разладилась игра у «музыкантов».
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: В отличие от своего предстоящего соперника, игра «Сан-Хосе» в последних поединках наоборот радует.
Последние матчи: Почти все последние матчи «Сан-Хосе» не завершает в основное время матча, но очки набирает исправно.
Травмированные игроки: Лидеры «Сан-Хосе» все не могут выбраться из лазарета, поэтому в предстоящем поединке придется обходиться без Кутюра, Штурма, Ванечека и Власича.
Общий тонус клуба: Встреча против «Сент-Луиса» ожидается весьма интересной, поскольку у калифорнийцев могут найтись козыри против не самой надежной обороны западной конференции.
Статистика для ставок
- У «Сент-Луиса» за семь последних матчей всего лишь одна победа
- Два последних поединка между этими клубами не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.81, на гостей — 3.77.
Прогноз: Хозяева льда вполне могут и не справиться с «акулами».
- 2.00Трактор — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.05СКА — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Лада — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра зайдет в овертайм, несмотря на то, что силы клубов изначально неравны.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.77
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15