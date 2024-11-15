В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Амали Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Несмотря на то, что Кучеров демонстрирует просто волшебную игру, у «Тампы» всего лишь десятое место на Востоке.

Последние матчи: В четырех последних поединках у «Тампы» совсем ничего не получалось, поэтому неудивительно, что команда Купера потерпела четыре поражения подряд.

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Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» озабочен тем, что клубу не может помочь Брэйден Пойнт, поскольку для франшизы он больше, чем просто игрок.

Общий тонус клуба: Надежд на то, что «молнии» смогут остановить разбушевавшийся «Виннипег», практически нет.

«Виннипег»

Турнирное положение: Пока что игра «Виннипега» похожа на волшебство, ибо по-другому назвать отрыв от ближайшего конкурента по сводной турнирной таблице в шесть очков нельзя.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За 16 сыгранных матчей за месяц «Виннипег» проиграл только в одном (!), обновив лучший старт в истории лиги.

Травмированные игроки: Нельзя назвать «Виннипег» травматичной командой, однако и у «Джетс» есть те, кто не может играть. Финн Хейнола лечит лодыжку, а у Стэнли травма верхней части тела.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что «Виннипег» способен споткнуться во Флориде, поскольку «Тампа» не в том состоянии, чтобы остановить такую машину.

Статистика для ставок

«Виннипег» проиграл только один матч со старта сезона

«Тампа» не может победить «реактивщиков» с 2022 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.35, на гостей — 2.30.

Прогноз: «Виннипег» способен выиграть очередной матч на выезде.

Альтернативный прогноз: Результативная игра вполне может получиться.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.30

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88