Тампа-Бэй
Виннипег
«Тампа»
Турнирное положение: Несмотря на то, что Кучеров демонстрирует просто волшебную игру, у «Тампы» всего лишь десятое место на Востоке.
Последние матчи: В четырех последних поединках у «Тампы» совсем ничего не получалось, поэтому неудивительно, что команда Купера потерпела четыре поражения подряд.
Тампа-Бэй — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» озабочен тем, что клубу не может помочь Брэйден Пойнт, поскольку для франшизы он больше, чем просто игрок.
Общий тонус клуба: Надежд на то, что «молнии» смогут остановить разбушевавшийся «Виннипег», практически нет.
«Виннипег»
Турнирное положение: Пока что игра «Виннипега» похожа на волшебство, ибо по-другому назвать отрыв от ближайшего конкурента по сводной турнирной таблице в шесть очков нельзя.
Последние матчи: За 16 сыгранных матчей за месяц «Виннипег» проиграл только в одном (!), обновив лучший старт в истории лиги.
Травмированные игроки: Нельзя назвать «Виннипег» травматичной командой, однако и у «Джетс» есть те, кто не может играть. Финн Хейнола лечит лодыжку, а у Стэнли травма верхней части тела.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что «Виннипег» способен споткнуться во Флориде, поскольку «Тампа» не в том состоянии, чтобы остановить такую машину.
Статистика для ставок
- «Виннипег» проиграл только один матч со старта сезона
- «Тампа» не может победить «реактивщиков» с 2022 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.35, на гостей — 2.30.
Прогноз: «Виннипег» способен выиграть очередной матч на выезде.
- 1.88Питтсбург — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.02Вашингтон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.15Оттава — Филадельфия: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Результативная игра вполне может получиться.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.30
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88