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    «Виннипег» продолжит куражиться?

    «Тампа» — «Виннипег». Ставка (к. 2.30), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Амали Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Ноября 2024 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
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    «Тампа»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что Кучеров демонстрирует просто волшебную игру, у «Тампы» всего лишь десятое место на Востоке.

    Последние матчи: В четырех последних поединках у «Тампы» совсем ничего не получалось, поэтому неудивительно, что команда Купера потерпела четыре поражения подряд.

    Тампа-Бэй — Виннипег: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» озабочен тем, что клубу не может помочь Брэйден Пойнт, поскольку для франшизы он больше, чем просто игрок.

    Общий тонус клуба: Надежд на то, что «молнии» смогут остановить разбушевавшийся «Виннипег», практически нет.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Пока что игра «Виннипега» похожа на волшебство, ибо по-другому назвать отрыв от ближайшего конкурента по сводной турнирной таблице в шесть очков нельзя.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За 16 сыгранных матчей за месяц «Виннипег» проиграл только в одном (!), обновив лучший старт в истории лиги.

    Травмированные игроки: Нельзя назвать «Виннипег» травматичной командой, однако и у «Джетс» есть те, кто не может играть. Финн Хейнола лечит лодыжку, а у Стэнли травма верхней части тела.

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    Общий тонус клуба: Слабо верится, что «Виннипег» способен споткнуться во Флориде, поскольку «Тампа» не в том состоянии, чтобы остановить такую машину.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» проиграл только один матч со старта сезона

    • «Тампа» не может победить «реактивщиков» с 2022 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.35, на гостей — 2.30.

    Прогноз: «Виннипег» способен выиграть очередной матч на выезде.

    Альтернативный прогноз: Результативная игра вполне может получиться.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.30

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88

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    «Тампа» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» продолжит куражиться?
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