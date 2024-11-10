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    Сможет ли «Лада» отнять очки у ЦСКА?

    ЦСКА — «Лада». Ставка (к. 2.40) и прогноз на хоккей, КХЛ, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Лада»
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    Прохор Полтапов — нападающий ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ладу». Игра пройдет 10 ноября. Начало встречи — в 13:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 13:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
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    ЦСКА

    Турнирное положение: Московские армейцы занимают 6-е место в таблице Западной конференции с 27-ю очками в активе после 22-х встреч. ЦСКА опережает 9-ю строчку лишь на 4 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече армейцы проиграли «Спартаку» в московском дерби со счетом 1:2, а до этого ЦСКА обыграл «Торпедо» (3:1). Матчем ранее команда одолела «Куньлунь» (4:3 ОТ).

    ЦСКА — Лада: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах ЦСКА трижды победил и дважды проиграл. За этот период армейцы разгромили «Амур» со счетом 7:0, а также проиграла «Сочи» по буллитам (3:4).

    Не сыграет: Егор Афанасьев (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Пока что ЦСКА точно нельзя считать топ-клубом, команда находится в середине турнирной таблицы, рискуя провалиться за пределы зоны плей-офф при провале.

    ЦСКА до сих пор выступает не стабильно. К примеру, команда не смогла сломить сопротивление «Спартака» в московской дерби, а в матче против СКА армейцы также оказались слабее.

    Голкипер ЦСКА Иван Просветов пока не оправдывает ожидания после возвращения из Северной Америки. Вратарь вроде бы неплохо выступает в последнее время, но этого недостаточно для регулярных побед.

    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинцы занимают 7-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе. «Лада» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, всего на 1 балл.

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:2, а до этого «Лада» оказалась сильнее «Авангарда» (3:1). Матчем ранее тольяттинцы всухую одолели «Нефтехимик» (3:0).

    У «Лады» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. До этого тольяттинцы проиграли 2 встречи подряд «Трактору» (1:2 ОТ) и «Адмиралу» (3:5).

    Не сыграют: Андрей Алтыбармакян и Владислав Червоненко (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: Сейчас у «Лады» начался подъем, команда вернулась в зону плей-офф и провела несколько отличных матчей. Тольяттинцы показывают высококлассную игру в обороне.

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    «Лада» пропустила за 3 последних матча всего 3 гола. Большой вклад в этот результат точно у голкипера команды Владислава Подъяпольского, который просто тащит тольяттинцев.

    Стоит отметить, что «Лада» одна из лучших команд Востока по игре на чужой площадке. Тольяттинцы занимают 3-е место в конференции по этому показателю.

    Статистика для ставок

    • «Лада» выиграла 3 последних матча

    • В последних 6-и матчах на чужой площадке «Лада» проиграла только 1 раз

    • «Лада» выиграла 2 последних очных встречи против ЦСКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.40, а победа «Лада» — в 4.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.35 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: В последнее время ЦСКА играет в защите не супер-надежно.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» 2 больше за 2.40.

    Прогноз: Можно предположить, что «Лада» способна дать бой ЦСКА на их же площадке.

    Ставка: Победа «Лады» с форой (+1) за 2.00.

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    ЦСКА — «Лада»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Лада» отнять очки у ЦСКА?
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