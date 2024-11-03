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    «Монреаль» достойно проведет встречу с «Питтсбургом»

    «Питтсбург» — «Монреаль». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, НХЛ, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Монреаль»
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    Лэйн Хатсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Ноября 2024 года

    Питтсбург

  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Монреаль

    Монреаль

  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: После 12 матчей клуб из Пенсильвании занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками в активе.

    Последние матчи: После трех побед в пяти матчах на старте команда Майка Салливана скатилась к недопустимым по меркам «Пингвинз» результатам, потерпев шесть поражений подряд.

    Питтсбург — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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    После проигранных матчей «Каролине» — 1:4, «Виннипегу» — 3:6, «Калгари» — 3:4 ОТ, «Эдмонтону» — 0:4, «Ванкуверу» — 3:4 и «Миннесоте» — 3:5 «Питтсбург» впервые за несколько недель заработал 2 очка, взяв верх над «Анахаймом» — 2:1 ОТ.

    Не сыграют: Мэтт Ньето, Брайан Раст.

    Состояние команды: Октябрьский этап регулярки «Питтсбург» может считать провальным: старт сезона для коллектива из Пенсильвании выдался крайне тяжелым во всех отношениях.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Турнирное положение «Питтсбурга» на начальном отрезке чемпионата вряд ли можно назвать критическим, но вместе с тем команда Майка Салливана не демонстрирует готовность наращивать обороты.

    Динамика результатов «Питтсбурга» на этом этапе указывает на то, что клубу светит середина таблицы с откровенно невысокими шансами занять место в первой восьмерке ввиду более успешных конкурентов.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Представляющие провинцию Квебек канадцы провели 11 матчей, по итогам которых расположились на 11-й строчке в турнирной таблице Востока с 9 очками на счету.

    Последние матчи: Дебют команды Мартена Сан-Луи в новом сезоне обернулся провалом с учетом пяти поражений — зачастую с крупной разницей в счете — в семи матчах.

    За упомянутым отрезком последовали победы над «Сент-Луисом» — 5:2 и «Филадельфией» — 4:3, однако накануне «Монреаль» вновь пережил две неудачи: по-крупному «Хабс» проиграли «Сиэтлу» — 2:8 и «Вашингтону» — 3:6.

    Не сыграют: Рафаэль Харви-Пинар, Патрик Лайне, Кэри Прайс, Крис Уидман.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Монреаль» начал неуверенно, хотя с точки зрения результатов команда добилась большего, чем тот же «Питтсбург» за аналогичный период.

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    В межсезонье «Монреаль» рассчитывал на многообещающую кампанию, а по факту застрял в области середняков, для которых попадание в топ-8 станет недостижимым, если по ходу чемпионата ничего не изменится.

    Прогрессу «Хабс» на старте мешают проблемы, связанные с обороной. Откровенно слабая игра на своей половине тянет «Монреаль» на дно во многих матчах и не дает переломить ход в дальнейшем.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» потерпел шесть поражений в семи последних матчах

    • В шести матчах из последних восьми «Пингвинз» пропустили минимум 4 шайбы

    • «Монреаль» потерпел три поражения в четырех гостевых матчах этого сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.92, а победа «Монреаля» — в 3.20.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 6.5 — за 1.89.

    Прогноз: Обе многообещающие команды заглохли уже на старте. В текущей форме «Питтсбургу» едва ли существенно поможет фактор домашней площадки, в то время как «Монреалю» ничего не мешает навязать борьбу на гостевой территории.

    Ставка: «Монреаль» победит с форой +1 за 1.82.

    Прогноз: И «Питтсбургу», и «Монреалю» характерны регулярные провалы в обороне. Исключительно за счет этого встреча может перерасти в событийное голевое зрелище.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.93.

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    «Питтсбург» — «Монреаль»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Монреаль» достойно проведет встречу с «Питтсбургом»
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