НХЛ. «Вашингтон» нанес поражение «Монреалю», «Питтсбург» одолел «Анахайм», «Сан-Хосе» — «Чикаго»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 10 (5+5) очков.

«Вашингтон» набрал 14 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции.

НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3 (0:0, 3:3, 3:0) Голы: Уилсон — 6 (бол., Овечкин, Карлсон), 23:21 — 1:0. Кофилд — 10 (бол., Сузуки), 29:52 — 1:1. Галлахер — 4 (Хатсон, Дворак), 30:31 — 1:2. Духайм — 1 (Рэддиш, ван Римсдайк), 31:45 — 2:2. Врана — 2, 32:39 — 3:2. Сузуки — 4 (Савар, Хатсон), 38:00 — 3:3. Макмайкл — 5 (ван Римсдайк, Уилсон), 44:21 — 4:3. Протас — 3 (Овечкин, Строум), 44:57 — 5:3. Овечкин — 5 (Протас, Строум), 52:27 — 6:3Вратари: Линдгрен — ПримоШтраф: 17 — 15Броски: 34 (7+13+14) — 16 (6+6+4)

«Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3

«Каролина» — «Бостон» — 8:2

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 10 (4+6) очков в этом сезоне.

Защитник Дмитрий Орлов отметился одним голом. Голкипер Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков.

НХЛ «Каролина» — «Бостон» — 8:2 (4:1, 2:1, 2:0) Голы: Рословик — 5 (Ахо, Свечников), 6:28 — 1:0. Маршан — 2 (бол., Пастрняк, Э. Линдхольм), 13:11 — 1:1. Свечников — 3 (бол., Гостисбеер, Нечас), 17:14 — 2:1. Блэйк — 3 (Орлов, Каррье), 17:52 — 3:1. Нечас — 5 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 18:06 — 4:1. Х. Линдхольм — 2 (Кастелич, Пастрняк), 23:38 — 4:2. Свечников — 4 (бол., Джарвис, Нечас), 28:51 — 5:2. Рословик — 6 (Мартинук), 29:32 — 6:2. Уокер — 1, 47:36 — 7:2. Котканиеми — 1 (Нечас), 52:13 — 8:2Вратари: Кочетков — Суэймен (Корписало, 29:32)Штраф: 10 — 10Броски: 37 (10+18+9) — 15 (5+5+5)

«Каролина» — «Бостон» — 8:2

«Питтсбург» — «Анахайм» — 2:1 ОТ

«Анахайм» с 10 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 9 очков.

НХЛ «Питтсбург» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Киллорн — 2 (Зеграс, Готье), 15:50 — 0:1. Кросби — 2 (Грызлик, Карлссон), 41:47 — 1:1. Кросби — 3 (Гласс), 62:35 — 2:1Вратари: Неделькович — ДосталШтраф: 4 — 6Броски: 46 (18+11+15+2) — 23 (7+9+7+0)

«Питтсбург» — «Анахайм» — 2:1 ОТ

«Торонто» — «Сиэтл» — 4:1

«Торонто» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 13 очков. «Сиэтл» опустился на 10-ю строчку в Западной конференции — 11 очков.

НХЛ «Торонто» — «Сиэтл» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Найз — 6 (Марнер, Мэттьюс), 19:55 — 1:0. Нюландер — 7 (Райлли, Таварес), 21:39 — 2:0. Нюландер — 8 (Таварес, Пачиоретти), 29:24 — 3:0. Толванен — 4 (Эванс, Бенайерс), 56:32 — 3:1. Мэттьюс — 5 (п.в.), 58:17 — 4:1Вратари: Уолл — Даккорд (56:50 — 58:17)Штраф: 6 — 4Броски: 30 (14+6+10) — 25 (11+9+5)

«Торонто» — «Сиэтл» — 4:1

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 2:1

«Филадельфия» с 9 очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» занимает 12-е место в Западной конференции.

НХЛ «Филадельфия» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Хэтэуэй — 1 (Пелинг, Силер), 11:12 — 1:0. Уокер — 1 (Броберг, Болдюк), 49:58 — 1:1. Бринк — 2 (Фараби, Лотон), 56:59 — 2:1Вратари: Эрссон — БиннингтонШтраф: 4 — 6Броски: 21 (6+10+5) — 21 (7+7+7)

«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 2:1

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 1:5

Российский нападающий Василий Подколзин отметился одной голевой передачей. Всего у него 2 (0+2) очка в этом сезоне.

НХЛ «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) Голы: Арвидссон — 1 (Драйзайтль, Подколзин), 0:37 — 0:1. Форсберг — 5 (бол.), 5:05 — 1:1. Перри — 2 (Каджула, Филп), 9:54 — 1:2. Драйзайтль — 7, 29:03 — 1:3. Драйзайтль — 8 (Экхольм, Бушар), 41:48 — 1:4. Хаймэн — 1 (Нерс, Дж. Скиннер), 52:46 — 1:5Вратари: Сарос — ПикарШтраф: 12 — 16Броски: 27 (10+10+7) — 29 (15+5+9)

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 1:5

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 3:2

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился одной голевой передачей.