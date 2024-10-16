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    «Даллас» уверенно разберется с «Сан-Хосе» у себя дома

    «Даллас» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 2.44) и прогноз на хоккей, НХЛ, 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сан-Хосе»
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    Миро Хейсканен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2024 года

    Даллас

  • НХЛ
    •  Даллас 03:00 Сан-Хосе

    Сан-Хосе

  • Сан-Хосе
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    «Даллас»

    Турнирное положение: В трех матчах техасцы набрали 6 очков и примкнули к компании лидеров Западной конференции, расположившись на 4-й строчке.

    Последние матчи: На старте сезона команда Питера Дебура одержала три победы из трех. Соперниками «Далласа» в рамках этой серии были «Нэшвилл» — 4:3, «Айлендерс» — 3:0 и «Сиэтл» — 2:0.

    Даллас — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Мэттью Дамба.

    Состояние команды: «Даллас» начал этот сезон ярко и уверенно. Техасцы демонстрируют высокие амбиции и твердое намерение бороться за Кубок Стэнли.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На начальном этапе регулярки «Даллас» хорош как в атаке, так и в обороне. Команда Дебура делает ставку на свои звездные линии, которая на текущий момент приносит свои плоды.

    Для дальнейших успехов «Далласу» пока будет достаточно сохранить заданный темп и не растратить слаженность и боевитость, особенно на фоне ближайших матчей со сравнительно простыми соперниками.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: За два дебютных матча калифорнийцы заработали 1 балл, с которым прописались на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Первый матч сезона команда Райана Варсофски провела по-настоящему ярко, хотя и потерпела поражение от «Сент-Луиса» в овертайме — 4:5 ОТ.

    В то же время следующий матч «Сан-Хосе» по всем параметрам провалил: на домашней территории «Шаркс» уступили «Анахайму» — принципиальному сопернику, которому ни разу не забили — 0:2.

    Не сыграют: Томас Бордело, Маклин Селебрини, Логан Кутюр, Марк-Эдуард Власич, Дживани Смит.

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  • 08/10/2024

    • Состояние команды: «Сан-Хосе» ожидаемо провалил свой дебют. Калифорнийцы так и не прибавили после слабой предсезонной кампании.

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    Игра «Сан-Хосе» на старте сезона оставляет желать лучшего. Команда Варсофски демонстрирует нестабильную оборону и слабую результативность.

    Чтобы исправить ситуацию, «Сан-Хосе» необходимо усилить игру в обороне и наладить взаимодействие впереди, а также дождаться возвращения на лед своих молодых талантов.

    Статистика для ставок

    • В двух матчах из трех на старте сезона «Даллас» не пропустил ни гола

    • В пяти очных матчах из шести последних команды пробивали тотал больше 6.5

    • Всего в одном очном матче из последних десяти в Техасе «Даллас» не сумел победить

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 5.15, а победа «Сан-Хосе» — в 4.90.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

    Прогноз: «Даллас» вошел в новый сезон практически идеально. Возможно, команда Дебура пока не так результативна, но ближайший соперник позволит им улучшить и эту статистику.

    Ставка: «Даллас» забьет в каждом периоде за 2.44.

    Прогноз: Ввиду того, насколько хороши «Старз» в обороне на старте сезона, «Сан-Хосе» с его сыростью в атаке будет трудно что-либо предложить с точки зрения голов.

    Ставка: «Даллас» победит с форой -2 за 2.05.

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    «Даллас» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» уверенно разберется с «Сан-Хосе» у себя дома
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