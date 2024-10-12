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    «Металлург» уничтожит команду Сергея Звягина

    «Металлург» — «Авангард». Ставка (к. 2.35) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Металлург» — «Авангард»
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    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Авангард». Игра пройдет 12 октября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Металлург»

    Турнирное положение: Команда Андрея Разина занимает 6-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Металлург» отстает от 1-й позиции на 6 пунктов.

    Последние матчи: В прошлой встрече магнитогорцы проиграли «Торпедо» со счетом 4:5, а до этого «Металлург» одолел московское «Динамо» (5:3), совершив камбэк с 1:3.

    Металлург Мг — Авангард: коэффициенты букмекеров

    За последние 5 матчей у подопечных Разина 4 победы и 1 поражение. Интересно, что в одной из встреч «Металлург» разгромил ЦСКА со счетом 7:0 и «Спартак» (5:2).

    Не сыграет: Артем Минулин (травма).

    Состояние команды: «Металлург» наконец-то нашел свою игру после провального старта из-за большого количества травмированных игроков. К тому же, в руководстве клуба произошли ротации.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В последнее время «Металлург» играет крайне результативно, забив за последние 5 матчей 23 гола при 10-и пропущенных.

    Сейчас в «Металлурге» зажигает нападающий Никита Михайлис, который за 4 встречи забросил 5 шайб при таком же количестве голевых передач. Кажется, лидеры «магнитки» потихоньку просыпаются.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Омская команда идет куда-то не туда. «Авангард» после 14-и сыгранных матчей занимает 10-е место на Востоке с 11-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлой встрече «Авангард» неожиданно проиграл аутсайдеру Восточной конференции «Барысу» со счетом 0:1. Матчем ранее омичи выиграли у астанинской команды (4:0).

    В последние 5 матчей у «Авангарда» 3 поражения и 2 победы. Помимо «Барыса», команда проиграла «Локомотиву» (3:5) и «Трактору» (2:4), а также победила «Сибирь» со счетом 3:2.

    Не сыграет: Михаил Бердин (травма).

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    • Состояние команды: Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ходит по краю. Вполне возможно, что в случае поражения «Металлургу», наставника могут уволить со своего поста.

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    В руководстве «Авангарда» также были перестановки, Антон Курьянов сосредоточился на работе в тренерском штабе команды, а поможет ли? Большой вопрос...

    Судя по последнему матчу против «Барыса» (0:1), у «Авангарда» совсем все плохо. У команды есть большие проблемы, плюс отсутствие уверенности в своих силах.

    Статистика для ставок

    • В последних 11-и матчах «Авангард» выиграл только 2 раза

    • В последних 4-х встречах «Металлург» забрасывал минимум 4 шайбы за игру

    • «Металлург» выиграл 2 матча из последних 3-х очных встречах против «Авангарда»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.30, а победа «Авангарда» — в 3.05.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Металлург» уверенно обыграет храмой «Авангард».

    Ставка: Победа «Металлурга» с форой (-1) за 2.35.

    Прогноз: В последнее время «Металлург» стабильно играет результативно. Прогнозируем голевую феерию.

    Ставка: Тотал 5.5 больше за 2.10.

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    «Металлург» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Металлург» уничтожит команду Сергея Звягина
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