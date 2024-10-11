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    На домашнем льду «Северсталь» столкнется с жестким давлением

    «Северсталь» — «Куньлунь». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Куньлунь Ред Стар
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Куньлунь»
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    Никита Коростелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповецкий клуб провел 14 матчей, набрав за этот период 16 очков, ввиду чего закрепился на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: После небольшой серии крупных поражений команда Андрея Козырева набрала по 2 балла в трех встречах из четырех последних.

    Северсталь — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    В частности, дважды за этот период «Северсталь» обыграла минское «Динамо» — 3:2, 3:2 Б, минимально уступила «Сочи» — 0:1 и в некотором смысле сенсационно победила СКА — 4:3.

    Не сыграют: Андрей Чуркин, Янни Калдис, Константин Шостак.

    Состояние команды: «Северсталь» демонстрирует уверенную игру на домашнем льду, на что указывают пять побед в последних пяти матчах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    И хотя игра «Северстали» на выезде в текущем сезоне менее успешна, на родном катке команда Козырева показывает совершенно другой уровень.

    Чтобы укрепить свои позиции в первой половине Запада, «Северстали» важно сохранить такой же запал и научиться справляться с соперниками в гостях ввиду предстоящего календаря.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: За 14 матчей китайский представитель КХЛ заработал 11 очков. По этой причине «драконы» опустились на 10-ю позицию в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Михаила Кравца по-настоящему шокировала элитных соперников Востока и Запада, поочередно обыграв СКА — 5:4 и «Салават Юлаев» — 5:2.

    Но в последних матчах турнирная картина «Куньлуня» стала более привычной. Сперва «драконы» был разгромлены «Витязем» — 2:7 и «Торпедо» — 0:4, а затем драматично повержены «Локомотивом» — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Райан Меркли, Дойл Соммерби.

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    • Состояние команды: «Куньлунь» по-прежнему нестабилен. После ярких побед над топ-соперниками «драконы» непременно проваливают следующие несколько матчей.

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    Несмотря на то что «Куньлунь» доказал умение бороться с элитой Востока и Запада, последние поражения свидетельствуют о полной неразберихе в обороне.

    Для возвращения в победный ритм — что само по себе является непростой задачей — «Куньлунь» попытается уделить внимание именно защитным действиям, которые зачастую приводят к тому, что команда попросту разваливается.

    Статистика для ставок

    • Пять последних матчей в Череповце закончились победой «Северстали»

    • В четырех домашних матчах из последних пяти «Северсталь» пробивала индивидуальный тотал больше 3.5

    • «Северсталь» победила «Куньлунь» в семи домашних матчах из последних восьми

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.98, а победа «Куньлуня» — в 5.30.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

    Прогноз: «Куньлунь» остается одной из самых непостоянных команд в контексте результатов на дистанции, однако моментами пекинцы демонстрируют яркую игру, которая сопровождается высокой результативностью.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 1.88.

    Прогноз: На текущий момент «Северсталь» является одной из наиболее уверенных команд, когда дело доходит до домашних матчей. В предстоящей встрече легко череповчанам не будет, тем не менее к борьбе высокой интенсивности они точно готовы.

    Ставка: «Северсталь» не проиграет ни одного периода за 1.93.

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    «Северсталь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на хоккей. На домашнем льду «Северсталь» столкнется с жестким давлением
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