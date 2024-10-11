В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповецкий клуб провел 14 матчей, набрав за этот период 16 очков, ввиду чего закрепился на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: После небольшой серии крупных поражений команда Андрея Козырева набрала по 2 балла в трех встречах из четырех последних.

В частности, дважды за этот период «Северсталь» обыграла минское «Динамо» — 3:2, 3:2 Б, минимально уступила «Сочи» — 0:1 и в некотором смысле сенсационно победила СКА — 4:3.

Не сыграют: Андрей Чуркин, Янни Калдис, Константин Шостак.

Состояние команды: «Северсталь» демонстрирует уверенную игру на домашнем льду, на что указывают пять побед в последних пяти матчах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

И хотя игра «Северстали» на выезде в текущем сезоне менее успешна, на родном катке команда Козырева показывает совершенно другой уровень.

Чтобы укрепить свои позиции в первой половине Запада, «Северстали» важно сохранить такой же запал и научиться справляться с соперниками в гостях ввиду предстоящего календаря.

«Куньлунь»

Турнирное положение: За 14 матчей китайский представитель КХЛ заработал 11 очков. По этой причине «драконы» опустились на 10-ю позицию в таблице Западной конференции.

Последние матчи: Неделями ранее команда Михаила Кравца по-настоящему шокировала элитных соперников Востока и Запада, поочередно обыграв СКА — 5:4 и «Салават Юлаев» — 5:2.

Но в последних матчах турнирная картина «Куньлуня» стала более привычной. Сперва «драконы» был разгромлены «Витязем» — 2:7 и «Торпедо» — 0:4, а затем драматично повержены «Локомотивом» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Райан Меркли, Дойл Соммерби.

Состояние команды: «Куньлунь» по-прежнему нестабилен. После ярких побед над топ-соперниками «драконы» непременно проваливают следующие несколько матчей.

Несмотря на то что «Куньлунь» доказал умение бороться с элитой Востока и Запада, последние поражения свидетельствуют о полной неразберихе в обороне.

Для возвращения в победный ритм — что само по себе является непростой задачей — «Куньлунь» попытается уделить внимание именно защитным действиям, которые зачастую приводят к тому, что команда попросту разваливается.

Статистика для ставок

Пять последних матчей в Череповце закончились победой «Северстали»

В четырех домашних матчах из последних пяти «Северсталь» пробивала индивидуальный тотал больше 3.5

«Северсталь» победила «Куньлунь» в семи домашних матчах из последних восьми

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.98, а победа «Куньлуня» — в 5.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: «Куньлунь» остается одной из самых непостоянных команд в контексте результатов на дистанции, однако моментами пекинцы демонстрируют яркую игру, которая сопровождается высокой результативностью.

Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 1.88.

Прогноз: На текущий момент «Северсталь» является одной из наиболее уверенных команд, когда дело доходит до домашних матчей. В предстоящей встрече легко череповчанам не будет, тем не менее к борьбе высокой интенсивности они точно готовы.

Ставка: «Северсталь» не проиграет ни одного периода за 1.93.