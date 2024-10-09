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    «Сибирь» проведет спокойную в плане голов встречу

    «Лада» — «Сибирь». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Сибирь»
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    Владимир Бутузов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Лада-Арене» 9 октября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
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    «Лада»

    Турнирное положение: После 13 матчей на счету тольяттинского клуба осталось 10 очков, в результате которых он сохранился на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: На текущем этапе сезона команда Олега Браташа выступает с переменчивым успехом, хотя чаще, разумеется, терпит неудачи.

    Лада — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Наиболее явно нестабильный путь «Лады» характеризуют две последние встречи с «Адмиралом». Если в первом матче тольяттинцами была одержана победа — 1:0 Б, то во второй они потеряли 2 очка — 0:2.

    Не сыграют: Данила Моисеев.

    Состояние команды: После сложного начала сезона «Лада» отчаянно пытается набирать форму. Команда Браташа явно намеревается улучшить свои результаты в серии ближайших матчей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на слабый старт, «Лада» смогла прибавить в качестве игры и не отстала значительно от зоны первой восьмерки. Однако на этом тольяттинцы едва ли успокоятся.

    Для новых локальных успехов «Ладе» важно поднажать в предстоящих встречах ввиду сравнительно выгодного календаря, подразумевающего соперничество с прямыми конкурентами.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Новосибирск продолжает радовать своей игрой: в 13 матчах «снеговики» заработали 16 очков и сумели вновь подняться на 3-е место в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: После продолжительной серии побед команда Вадима Епанчинцева устроилась на два поражения, раздав по 2 очка «Автомобилисту» — 2:4 и «Авангарду» — 2:3.

    Тем не менее в двух последних встречах «Сибири» удалось все исправить: сперва «снеговики» взяли достойный реванш у «Авто» — 4:0, а затем в Казани прикончили «Ак Барс» — 6:3.

    Не сыграют: Дмитрий Овчинников.

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    • Состояние команды: «Сибирь» начала сезон с неудач, но смогла переломить ситуацию, одержав шесть побед подряд. Команда быстро поднялась в первую половину таблицы Востока.

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    Несмотря на недавние поражения, «Сибирь» не переживает какой-либо серьезный спад, хотя моментами ей нелегко даются матчи с большими соперниками.

    Чтобы удержаться среди лидеров, «Сибири» необходимо сохранять стабильность и достойно пройти через предстоящую серию непростых выездов.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных матчах после возвращения «Лады» в КХЛ команды одержали по две победы

    • Ни в одной встрече в Тольятти с 2023 года не был пробит тотал больше 5.5

    • На данном этапе регулярки «Лада» входит в тройку худших клубов Востока по показателям заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.94, ничья — в 3.98, а победа «Сибири» — в 2.17.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: На этом отрезке чемпионата «Лада» не демонстрирует ничего выдающегося в нападении, ввиду чего моментами прагматичная «Сибирь» вряд ли будет настаивать на открытой игре и предпочтет добиться результата другим путем.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.

    Прогноз: Если в матчах с топ-соперниками команда Вадима Епанчинцева порой действует неудачно, то матчи с «Ладой» она непременно рассматривает в контексте обязательных двух очков.

    Ставка: «Сибирь» победит за 2.17.

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