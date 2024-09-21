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    «Салават Юлаев» навяжет борьбу в Ярославле?

    «Локомотив» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Игра «Локомотива» на старте нового регулярного сезона оставляла наиболее цельное впечатление среди всех клубов лиги, поэтому первой место на Западе вполне закономерно.

    Последние матчи: В последнем матче была одержана рациональная победа над «Ладой» в несвойственном для «Локомотива» стиле.

    Локомотив — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У ярославского «Локомотива» не сможет принять участие в матче нападающий Денис Алексеев.

    Общий тонус клуба: Матч против «Салавата Юлаева» ожидается с большим нетерпением, и преимущество в этом матче будет на стороне хозяев льда.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Старт новой регулярки «Салават Юлаев» вполне может занести себе в актив, поскольку четвертое место в таблице восточной конференции — вполне солидный результат.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Салават Юлаев» разобрался с «Авангардом», хотя не был фаворитом той встречи.

    Травмированные игроки: Радует, что «Салават Юлаев» обходится без травмированных хоккеистов. Этим могут похвастаться на старте сезона лишь избранные.

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    Общий тонус клуба: Придется очень сильно постараться, чтобы увезти из Ярославля хоть какие-то очки.

    Статистика для ставок

    • В двух последних матчах «Локомотив» было заброшено всего четыре шайбы

    • «Салават Юлаев» проиграл лишь раз за пять последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.15, на гостей — 3.24.

    Прогноз: У хозяев больше шансов забрать себе предстоящий поединок

    Альтернативный прогноз: Результативность хозяев катастрофически упала, поэтому результативного матча ожидаться не приходится

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.65.

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