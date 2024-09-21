Локомотив
Салават Юлаев
«Локомотив»
Турнирное положение: Игра «Локомотива» на старте нового регулярного сезона оставляла наиболее цельное впечатление среди всех клубов лиги, поэтому первой место на Западе вполне закономерно.
Последние матчи: В последнем матче была одержана рациональная победа над «Ладой» в несвойственном для «Локомотива» стиле.
Локомотив — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У ярославского «Локомотива» не сможет принять участие в матче нападающий Денис Алексеев.
Общий тонус клуба: Матч против «Салавата Юлаева» ожидается с большим нетерпением, и преимущество в этом матче будет на стороне хозяев льда.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: Старт новой регулярки «Салават Юлаев» вполне может занести себе в актив, поскольку четвертое место в таблице восточной конференции — вполне солидный результат.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Салават Юлаев» разобрался с «Авангардом», хотя не был фаворитом той встречи.
Травмированные игроки: Радует, что «Салават Юлаев» обходится без травмированных хоккеистов. Этим могут похвастаться на старте сезона лишь избранные.
Общий тонус клуба: Придется очень сильно постараться, чтобы увезти из Ярославля хоть какие-то очки.
Статистика для ставок
- В двух последних матчах «Локомотив» было заброшено всего четыре шайбы
- «Салават Юлаев» проиграл лишь раз за пять последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.15, на гостей — 3.24.
Прогноз: У хозяев больше шансов забрать себе предстоящий поединок
- 2.17Авангард — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.90Динамо Минск — Северсталь: прогноз и ставкаЗавтра в 17:10
- 2.02Торпедо — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативность хозяев катастрофически упала, поэтому результативного матча ожидаться не приходится
Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.65.