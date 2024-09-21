В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Игра «Локомотива» на старте нового регулярного сезона оставляла наиболее цельное впечатление среди всех клубов лиги, поэтому первой место на Западе вполне закономерно.

Последние матчи: В последнем матче была одержана рациональная победа над «Ладой» в несвойственном для «Локомотива» стиле.

Травмированные игроки: У ярославского «Локомотива» не сможет принять участие в матче нападающий Денис Алексеев.

Общий тонус клуба: Матч против «Салавата Юлаева» ожидается с большим нетерпением, и преимущество в этом матче будет на стороне хозяев льда.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Старт новой регулярки «Салават Юлаев» вполне может занести себе в актив, поскольку четвертое место в таблице восточной конференции — вполне солидный результат.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Салават Юлаев» разобрался с «Авангардом», хотя не был фаворитом той встречи.

Травмированные игроки: Радует, что «Салават Юлаев» обходится без травмированных хоккеистов. Этим могут похвастаться на старте сезона лишь избранные.

Общий тонус клуба: Придется очень сильно постараться, чтобы увезти из Ярославля хоть какие-то очки.

Статистика для ставок

В двух последних матчах «Локомотив» было заброшено всего четыре шайбы

«Салават Юлаев» проиграл лишь раз за пять последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.15, на гостей — 3.24.

Прогноз: У хозяев больше шансов забрать себе предстоящий поединок

Альтернативный прогноз: Результативность хозяев катастрофически упала, поэтому результативного матча ожидаться не приходится

Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.65.