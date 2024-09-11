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    На домашней площадке «Авангард» снова сыграет результативно?

    Авангард — Амур: ставка и прогноз, новости. 11.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Амур»
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    Игорь Мартынов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 11 сентября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: По итогам трех матчей Омск имеет лучший показатель набранных очков среди всех клубов Востока, включая соперников с таким же количеством проведенных встреч.

    С 6 набранными баллами «Авангард» единолично возглавил Восточную конференцию, на 2 очка обойдя «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», который, поучаствовал в двух встречах.

    Авангард — Амур: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Новый сезон для команды Сергея Звягина стартовал с регионального дерби с «Сибирью», победа над которой была добыта в ходе тяжелейшей борьбы на истощение (1:2).

    Два других матча «Авангард» провел еще полезнее с точки зрения результативности, но также вынужден был пройти через серию неприятных событий. Так, омичи обыграли «Нефтехимик» (4:2) и разгромили «Ак Барс» (4:1).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: Владимир Ткачев, Рид Буше и Михаил Бердин относятся к ключевым потерям Омска.

    Состояние команды: Еще до начала сезона «Авангард» называли одним из претендентов на победу на Востоке. Успешный же старт регулярки доказывает уровень решимости «Авангарда».

    «Амур»

    Турнирное положение: Для клуба, претендующего на еще одну кубковую квалификацию, старт сезона выдался не столь радужным, если учесть тот факт, что очки были потеряны в матчах с равными по силе соперниками.

    За три игры «Амур» сумел заработать всего 2 балла, которые сделали его седьмым в таблице Востока. И тем не менее, как уже было упомянуто, основной повод для волнений вызван не количеством, а качеством.

    Последние матчи: Самый провальный с точки зрения результата матч команда Андрея Мартемьянова провела против «Динамо» Минск в Беларуси, где потерпела разгромное поражение (0:3).

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    • Менее крупную неудачу хабаровчане пережили в гостевой игре с «Витязем» (0:2). По-настоящему продуктивный прорыв случился в последней на сегодня встрече, в которой «Амур» уничтожил «Барыс» на его территории (5:1).

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    Не сыграют: В составе «Амура» на момент публикации всего одна потеря — форвард Илья Талалуев.

    Состояние команды: Два поражения в играх с примерно одинаковыми в плане игровых возможностей соперниками не стали затяжной проблемой. Недавний успех в Астане должен помочь команде перенастроиться.

    Статистика для ставок

    • «Авангард» обыгрывал «Амур» в трех последних очных встречах

    • В двух предыдущих матчах нового сезона омичи не покидали площадку без 4 заброшенных шайб

    • В трех личных выездных встречах из четырех последних «Амур» ограничивался одним забитым голом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.40, а победа «Амура» — в 4.05.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: Со свежими силами нападение омской команды демонстрирует яркую игру, и сбавлять темп, видимо, пока не собирается. Для «Амура» с его проблемами в обороне — это не лучшая новость, тем не менее от борьбы на гостевом катке он не откажется.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.

    Прогноз: Даже при одной-двух успешных попытках «Амура» в предстоящем матче вопрос о победителе в текущих реалиях соперничества вряд ли является актуальным: 2 очка непременно должны остаться в Омске.

    Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 1.98.

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    «Авангард» — «Амур»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на хоккей. На домашней площадке «Авангард» снова сыграет результативно?
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