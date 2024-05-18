Чехия
Великобритания
Чехия
Турнирное положение: На домашнем турнире сборная Чехии не могла выступать плохо по определению, но одерживать победы буквально во всех матчах ей все же не удается.
Последние матчи: За пять проведенных матчей чехи проиграли лишь раз, но даже со швейцарцами они вправе были рассчитывать на победу.
Чехия — Великобритания: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Хозяева турнира продолжают играть в оптимальном составе, и нет никаких предпосылок, что что-то изменится в худшую сторону.
Общий тонус клуба: С британцами получится легкая игра, в которой можно будет расслабиться и сыграть в свое удовольствие.
Великобритания
Турнирное положение: Перед стартом турнира сборную Великобритании относили к однозначным аутсайдерам турнира, но по сыгранным мачтам не все так безнадежно, как казалось на первый взгляд.
Последние матчи: В двух матчах из четырех островная сборная выглядела очень даже неплохо, поэтому могла рассчитывать на куда больший урожай, нежели всего лишь одно набранное очко.
Травмированные игроки: Британцы играют одним из слабейших составов, н овсе игроки по-прежнему в обойме и готовы бороться за первую победу на турнире.
Общий тонус клуба: Сдержать напор чехов будет невероятно сложно, поскольку трибуны буду их гнать неистово вперед на протяжении всего поединка.
Статистика для ставок
- Чехи в двух последних поединках организовали в ворота соперников 13 шайб
- Британцы проиграл оба матча чехам в своей истории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.02, на ничью — 36.00, на гостей — 51.00.
Прогноз: Чехи устроят настоящий спектакль на льду
- 3.54Эдмонтон — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.67Франция — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.82Канада — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Хозяева льда могут оформить рекордную победу над слабым соперником
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТБ 8 с коэффициентом 2.56.