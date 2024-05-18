ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо» Хоакин БаклиЗатмит Эдвардса и станет чемпионом. Хоакин Бакли новая звезда полусреднего дивизиона UFC Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»
    Все новости спорта

    Чехи вдоволь порезвятся над британцами?

    Чехия — Великобритания. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч чемпионата мира, 18 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2024 Прогнозы на Сборная Великобритании Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз и ставки на Чехия — Великобритания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чехия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Великобританию. Игра пройдет на «О2 Арене» 18 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Чехия — Великобритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 18 Мая 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 21:20 Великобритания

    Великобритания

  • Лондон
    •

    Чехия

    Турнирное положение: На домашнем турнире сборная Чехии не могла выступать плохо по определению, но одерживать победы буквально во всех матчах ей все же не удается.

    Последние матчи: За пять проведенных матчей чехи проиграли лишь раз, но даже со швейцарцами они вправе были рассчитывать на победу.

    Чехия — Великобритания: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.0135.0055.00Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: Хозяева турнира продолжают играть в оптимальном составе, и нет никаких предпосылок, что что-то изменится в худшую сторону.

    Общий тонус клуба: С британцами получится легкая игра, в которой можно будет расслабиться и сыграть в свое удовольствие.

    Великобритания

    Турнирное положение: Перед стартом турнира сборную Великобритании относили к однозначным аутсайдерам турнира, но по сыгранным мачтам не все так безнадежно, как казалось на первый взгляд.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: В двух матчах из четырех островная сборная выглядела очень даже неплохо, поэтому могла рассчитывать на куда больший урожай, нежели всего лишь одно набранное очко.

    Травмированные игроки: Британцы играют одним из слабейших составов, н овсе игроки по-прежнему в обойме и готовы бороться за первую победу на турнире.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Общий тонус клуба: Сдержать напор чехов будет невероятно сложно, поскольку трибуны буду их гнать неистово вперед на протяжении всего поединка.

    Статистика для ставок

    • Чехи в двух последних поединках организовали в ворота соперников 13 шайб

    • Британцы проиграл оба матча чехам в своей истории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.02, на ничью — 36.00, на гостей — 51.00.

    Прогноз: Чехи устроят настоящий спектакль на льду

    Альтернативный прогноз: Хозяева льда могут оформить рекордную победу над слабым соперником

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 8 с коэффициентом 2.56.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Микс — Магомедов
  • Бои
  • Сегодня в 00:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Унион — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чехия — Великобритания. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Великобританию. Игра пройдет на «О2 Арене» 18 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Чехия — Великобритания с коэффициентом 2.01.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры