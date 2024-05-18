В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Великобританию. Игра пройдет на «О2 Арене» 18 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Чехия — Великобритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия

Турнирное положение: На домашнем турнире сборная Чехии не могла выступать плохо по определению, но одерживать победы буквально во всех матчах ей все же не удается.

Последние матчи: За пять проведенных матчей чехи проиграли лишь раз, но даже со швейцарцами они вправе были рассчитывать на победу.

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Травмированные игроки: Хозяева турнира продолжают играть в оптимальном составе, и нет никаких предпосылок, что что-то изменится в худшую сторону.

Общий тонус клуба: С британцами получится легкая игра, в которой можно будет расслабиться и сыграть в свое удовольствие.

Великобритания

Турнирное положение: Перед стартом турнира сборную Великобритании относили к однозначным аутсайдерам турнира, но по сыгранным мачтам не все так безнадежно, как казалось на первый взгляд.

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Последние матчи: В двух матчах из четырех островная сборная выглядела очень даже неплохо, поэтому могла рассчитывать на куда больший урожай, нежели всего лишь одно набранное очко.

Травмированные игроки: Британцы играют одним из слабейших составов, н овсе игроки по-прежнему в обойме и готовы бороться за первую победу на турнире.

Общий тонус клуба: Сдержать напор чехов будет невероятно сложно, поскольку трибуны буду их гнать неистово вперед на протяжении всего поединка.

Статистика для ставок

Чехи в двух последних поединках организовали в ворота соперников 13 шайб

Британцы проиграл оба матча чехам в своей истории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.02, на ничью — 36.00, на гостей — 51.00.

Прогноз: Чехи устроят настоящий спектакль на льду

Альтернативный прогноз: Хозяева льда могут оформить рекордную победу над слабым соперником

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 8 с коэффициентом 2.56.